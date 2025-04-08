Фонд «Защитники Отечества» провел проверку в округах Курганской области для оценки работы социальных координаторов и их взаимодействия с местными администрациями. Об этом сообщил корреспондент информационного агентства URA.RU с заседания комитета по социальной политике областной думы.
«Мы только что проехали все районы. Посмотрели на местах, как у нас организована работа социальных координаторов, как у них организовано рабочее место, как это устроено, какое взаимодействие налажено с администрациями муниципальных округов. Есть ли контакт, есть ли понимание, есть ли какие-то вопросы», — передает слова представителя фонда корреспондент URA.RU.
Цель визита заключалась в том, чтобы убедиться в эффективности работы социальных координаторов и определить возможные проблемные зоны в их взаимодействии с муниципальными структурами. Представитель фонда отметил, что следующая задача, которая стоит перед фондом: «встретить их здесь, дома». Для этого важно было удостовериться, что организованность на местах на должном уровне.
Ранее глава Кургана Антон Науменко лично оценивал качество работы общественного транспорта. Поучаствовал в выездах по маршрутам и общался с пассажирами и персоналом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».