08 апреля 2025

Фонд «Защитники Отечества» устроил масштабную проверку перед возвращением курганских бойцов СВО с фронта

Фонд «Защитники Отечества» проверил работу соцкоординаторов в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка фонда «Защитники Отечества» прошла в округах Курганской области
Проверка фонда «Защитники Отечества» прошла в округах Курганской области Фото:

Фонд «Защитники Отечества» провел проверку в округах Курганской области для оценки работы социальных координаторов и их взаимодействия с местными администрациями. Об этом сообщил корреспондент информационного агентства URA.RU с заседания комитета по социальной политике областной думы.

«Мы только что проехали все районы. Посмотрели на местах, как у нас организована работа социальных координаторов, как у них организовано рабочее место, как это устроено, какое взаимодействие налажено с администрациями муниципальных округов. Есть ли контакт, есть ли понимание, есть ли какие-то вопросы», — передает слова представителя фонда корреспондент URA.RU.

Цель визита заключалась в том, чтобы убедиться в эффективности работы социальных координаторов и определить возможные проблемные зоны в их взаимодействии с муниципальными структурами. Представитель фонда отметил, что следующая задача, которая стоит перед фондом: «встретить их здесь, дома». Для этого важно было удостовериться, что организованность на местах на должном уровне.

Ранее глава Кургана Антон Науменко лично оценивал качество работы общественного транспорта. Поучаствовал в выездах по маршрутам и общался с пассажирами и персоналом.

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Фонд «Защитники Отечества» провел проверку в округах Курганской области для оценки работы социальных координаторов и их взаимодействия с местными администрациями. Об этом сообщил корреспондент информационного агентства URA.RU с заседания комитета по социальной политике областной думы. «Мы только что проехали все районы. Посмотрели на местах, как у нас организована работа социальных координаторов, как у них организовано рабочее место, как это устроено, какое взаимодействие налажено с администрациями муниципальных округов. Есть ли контакт, есть ли понимание, есть ли какие-то вопросы», — передает слова представителя фонда корреспондент URA.RU. Цель визита заключалась в том, чтобы убедиться в эффективности работы социальных координаторов и определить возможные проблемные зоны в их взаимодействии с муниципальными структурами. Представитель фонда отметил, что следующая задача, которая стоит перед фондом: «встретить их здесь, дома». Для этого важно было удостовериться, что организованность на местах на должном уровне. Ранее глава Кургана Антон Науменко лично оценивал качество работы общественного транспорта. Поучаствовал в выездах по маршрутам и общался с пассажирами и персоналом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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