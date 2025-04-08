08 апреля 2025

Пропавший под Екатеринбургом инвалид состоит на учете у психиатра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в Кизеле. Пермь, следственный комитет, мвд, чп, полиция, ск
Розыском мужчины занимаются сотрудники МВД Фото:

Пропавший в Полевском Свердловской области 41-летний Денис Мальцев состоит на учете у врача-психиатра. Его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщили в полиции Полевского.

По данным местного МВД, 4 апреля Мальцев попал в приемный покой больницы. От госпитализации он отказался и ушел. «Следует отметить, что ранее он не пропадал. Мужчина состоит на учете у психиатра и злоупотребляет спиртными напитками. В последний раз его видели в южной части Полевского в районе Совхоза», — сообщили в ведомстве.

В поисках задействовано 34 силовика. Сыщики уголовного розыска обследуют частный сектор и береговую зону близлежащих водоемов. ГАИ и ППСП проводят патрулирование. Ориентировки на Мальцева направлены в другие города области.

Если вам известно местоположение Мальцева, сообщите в полицию. Это можно сделать, позвонив в дежурную часть по номеру 8 (343) 504-09-91.

Пропавший Денис Мальцев
Пропавший Денис Мальцев
Фото:
Место, где последний раз видели Мальцева
Место, где последний раз видели Мальцева
Фото:

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Пропавший в Полевском Свердловской области 41-летний Денис Мальцев состоит на учете у врача-психиатра. Его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщили в полиции Полевского. По данным местного МВД, 4 апреля Мальцев попал в приемный покой больницы. От госпитализации он отказался и ушел. «Следует отметить, что ранее он не пропадал. Мужчина состоит на учете у психиатра и злоупотребляет спиртными напитками. В последний раз его видели в южной части Полевского в районе Совхоза», — сообщили в ведомстве. В поисках задействовано 34 силовика. Сыщики уголовного розыска обследуют частный сектор и береговую зону близлежащих водоемов. ГАИ и ППСП проводят патрулирование. Ориентировки на Мальцева направлены в другие города области. Если вам известно местоположение Мальцева, сообщите в полицию. Это можно сделать, позвонив в дежурную часть по номеру 8 (343) 504-09-91.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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