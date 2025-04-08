Пропавший под Екатеринбургом инвалид состоит на учете у психиатра. Фото

09 апреля 2025 в 14:38 Размер текста - 17 +

Розыском мужчины занимаются сотрудники МВД Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пропавший в Полевском Свердловской области 41-летний Денис Мальцев состоит на учете у врача-психиатра. Его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщили в полиции Полевского. По данным местного МВД, 4 апреля Мальцев попал в приемный покой больницы. От госпитализации он отказался и ушел. «Следует отметить, что ранее он не пропадал. Мужчина состоит на учете у психиатра и злоупотребляет спиртными напитками. В последний раз его видели в южной части Полевского в районе Совхоза», — сообщили в ведомстве. В поисках задействовано 34 силовика. Сыщики уголовного розыска обследуют частный сектор и береговую зону близлежащих водоемов. ГАИ и ППСП проводят патрулирование. Ориентировки на Мальцева направлены в другие города области. Если вам известно местоположение Мальцева, сообщите в полицию. Это можно сделать, позвонив в дежурную часть по номеру 8 (343) 504-09-91. Пропавший Денис Мальцев Фото: предоставлено полицией Полевского Место, где последний раз видели Мальцева Фото: предоставлено полицией Полевского Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавший в Полевском Свердловской области 41-летний Денис Мальцев состоит на учете у врача-психиатра. Его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщили в полиции Полевского. По данным местного МВД, 4 апреля Мальцев попал в приемный покой больницы. От госпитализации он отказался и ушел. «Следует отметить, что ранее он не пропадал. Мужчина состоит на учете у психиатра и злоупотребляет спиртными напитками. В последний раз его видели в южной части Полевского в районе Совхоза», — сообщили в ведомстве. В поисках задействовано 34 силовика. Сыщики уголовного розыска обследуют частный сектор и береговую зону близлежащих водоемов. ГАИ и ППСП проводят патрулирование. Ориентировки на Мальцева направлены в другие города области. Если вам известно местоположение Мальцева, сообщите в полицию. Это можно сделать, позвонив в дежурную часть по номеру 8 (343) 504-09-91.