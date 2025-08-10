10 августа 2025

Над Екатеринбургом поднялась необычно крупная и яркая луна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Луна такая яркая из-за прошедшего суперлуния
Луна такая яркая из-за прошедшего суперлуния Фото:

В ночь на 11 августа жители Екатеринбурга заметили особенно яркую и крупную луну. Фотографии спутника появились в социальных сетях.

«Луна над Сахарова», — поделился екатеринбуржец видом луны в сообществе «Наш Академический» в соцсети «ВКонтакте». Небесное тело выглядит особенно ярким и крупный из-за того, что всего два дня назад было полнолуние. Освещенность луны сохраняется на уровне около 95 %.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 11 августа жители Екатеринбурга заметили особенно яркую и крупную луну. Фотографии спутника появились в социальных сетях. «Луна над Сахарова», — поделился екатеринбуржец видом луны в сообществе «Наш Академический» в соцсети «ВКонтакте». Небесное тело выглядит особенно ярким и крупный из-за того, что всего два дня назад было полнолуние. Освещенность луны сохраняется на уровне около 95 %.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...