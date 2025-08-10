Луна такая яркая из-за прошедшего суперлуния
В ночь на 11 августа жители Екатеринбурга заметили особенно яркую и крупную луну. Фотографии спутника появились в социальных сетях.
«Луна над Сахарова», — поделился екатеринбуржец видом луны в сообществе «Наш Академический» в соцсети «ВКонтакте». Небесное тело выглядит особенно ярким и крупный из-за того, что всего два дня назад было полнолуние. Освещенность луны сохраняется на уровне около 95 %.
