В Екатеринбурге продают уникальный пробный экземпляр монеты номиналом 5 копеек 1805 года, выполненный из бронзы, за 400 миллионов рублей. Как сообщил владелец раритета, монета отличается от известных регулярных выпусков по составу, весу и размерам. По его словам, это единственный в мире экземпляр подобного типа. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».
«Это единственный в мире и самый ценный уникальный пробник монеты 5 копеек 1805 года — легкий, износостойкий, с шестью кольцами по кругу и четким чеканом орла — сильного, гордого, самодержавного. Такой монеты больше нет ни у кого», — делится продавец.
Также отмечается, что данный пробник существенно отличается от массовых тиражей пятаков того периода. Владелец утверждает, что фото монеты направлялись ведущим специалистам и музейным экспертам по нумизматике, которые выразили удивление по поводу происхождения и сохранности экземпляра. Сам продавец оценивает стоимость находки в сумму от 200 до 250 миллионов рублей.
Согласно условиям сделки, покупка возможна только после личного осмотра монеты у нотариуса и подписания бессрочного договора купли-продажи. Предоплата исключена, расчет производится по факту передачи предмета. Продавец подчеркивает, что часть вырученных средств (10–12%) планируется направить на благотворительные цели: помощь бездомным животным, детям с тяжелыми заболеваниями и инвалидам. В объявлении также приводятся данные о хранении монеты в специализированном гаражном боксе с поддержанием оптимальных условий для антикварных предметов.
Владелец раритета поясняет, что интерес к покупке проявляют крупные коллекционеры и инвесторы как из России, так и из-за рубежа. По его словам, подобные экземпляры ранее реализовывались на международных аукционах по цене, в несколько раз превышающей стартовую стоимость.
