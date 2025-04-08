В Полевском (Свердловская область) пропал 41-летний инвалид Денис Мальцев, которого 4 апреля с приступом увезли в больницу, но не госпитализировали. Мужчину отпустили, и после этого его никто не видел, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти Дениса Мельцева! С 4 апреля его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи, может находиться в вашем городе», — следует из поста в сообществе волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что Мальцев, скорее всего, не понимает, как вернуться домой.
Ростом мужчина 180 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи был одет в черную куртку, коричневые штаны, зеленые сапоги и черную шапку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!