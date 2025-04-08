08 апреля 2025

Под Екатеринбургом исчез инвалид, которого с приступом привезли в больницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину не могут найти с 4 апреля (архивное фото)
Мужчину не могут найти с 4 апреля (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) пропал 41-летний инвалид Денис Мальцев, которого 4 апреля с приступом увезли в больницу, но не госпитализировали. Мужчину отпустили, и после этого его никто не видел, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти Дениса Мельцева! С 4 апреля его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи, может находиться в вашем городе», — следует из поста в сообществе волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что Мальцев, скорее всего, не понимает, как вернуться домой.

Ростом мужчина 180 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи был одет в черную куртку, коричневые штаны, зеленые сапоги и черную шапку.

Мужчина ушел из больницы после приступа
Мужчина ушел из больницы после приступа
Фото:

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В Полевском (Свердловская область) пропал 41-летний инвалид Денис Мальцев, которого 4 апреля с приступом увезли в больницу, но не госпитализировали. Мужчину отпустили, и после этого его никто не видел, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти Дениса Мельцева! С 4 апреля его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи, может находиться в вашем городе», — следует из поста в сообществе волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что Мальцев, скорее всего, не понимает, как вернуться домой. Ростом мужчина 180 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи был одет в черную куртку, коричневые штаны, зеленые сапоги и черную шапку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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