Общественный транспорт в Екатеринбурге будет работать до ночи

В Екатеринбурге в День города (16 августа) работу всего общественного транспорта, в том числе метро, продлят до 01:00 17 августа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
К 22:00 16 августа в Екатеринбурге организуют точки накопления бесплатного транспорта. Автобусы будут находиться на следующих участках:
- на улице 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;
- на улице Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
- на улице Бориса Ельцина, у Свердловского государственного академического театра драмы;
- на проспекте Ленина, у Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета;
- на проспекте Ленина, от Вайнера до Московской.
Троллейбусы:
- на улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;
- на улице Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;
- на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.
Трамваи:
- на проспекте Ленина, от Московской до Вайнера;
- в районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.
Вместе с этим 16 августа проезд во всех видах общественного транспорта и парковки будут бесплатными. В этот день запретят продавать алкоголь и кататься на электросамокатах. Подробная программа Дня города — в отдельном материале URA.RU.
