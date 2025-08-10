Компания X5 открыла в Екатеринбурге первый магазин-склад (или даркстор) на Урале. Он занимает 1869 квадратных метров и работает на сборку и доставку товаров сразу из трех торговых сетей Х5 — «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток». В церемонии открытия принял участие замглавы города Дмитрий Ноженко, там также побывало URA.RU.
«Особенность этого даркстора — большой ассортимент. Здесь на полках расположено около 15 тысяч позиций. И это как раз один из плюсов даркстора, он охватывает потребности всех наших покупателей за счет большого количества товаров, например, в самом большом офлайн-магазине доступно до 5,5 тысяч позиций», — рассказали на открытии.
На складе-магазине работают в среднем 20-22 сборщика, итоговый штат зависит от активности покупателей. Даркстор обслуживает Октябрьский, Ленинский и Чкаловский районы.
В честь открытия Дмитрий Ноженко оформил первый заказ из супермаркета сети X5, который собрали в дарксторе. Магазин-склад каждый день собирает и отправляет более тысячи заказов. В компании рассчитывают к декабрю текущего года увеличить количество собираемых заказов в два раза.
Магазин-склад обеспечен всем необходимым для правильного хранения продуктов. Помещения оборудованы специальными холодильниками, а на полках можно найти самые разные товары — от свежей выпечки до фруктов, овощей и хозяйственных товаров.
