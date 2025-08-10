10 августа 2025

Первый на Урале даркстор крупной торговой сети открыли в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин-склад работает на доставку из трех торговых сетей
Магазин-склад работает на доставку из трех торговых сетей Фото:

Компания X5 открыла в Екатеринбурге первый магазин-склад (или даркстор) на Урале. Он занимает 1869 квадратных метров и работает на сборку и доставку товаров сразу из трех торговых сетей Х5 — «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток». В церемонии открытия принял участие замглавы города Дмитрий Ноженко, там также побывало URA.RU.

«Особенность этого даркстора — большой ассортимент. Здесь на полках расположено около 15 тысяч позиций. И это как раз один из плюсов даркстора, он охватывает потребности всех наших покупателей за счет большого количества товаров, например, в самом большом офлайн-магазине доступно до 5,5 тысяч позиций», — рассказали на открытии.

В открытии даркстора принял участие замглавы города Дмитрий Ноженко
В открытии даркстора принял участие замглавы города Дмитрий Ноженко
Фото:

На складе-магазине работают в среднем 20-22 сборщика, итоговый штат зависит от активности покупателей. Даркстор обслуживает Октябрьский, Ленинский и Чкаловский районы.

В честь открытия Дмитрий Ноженко оформил первый заказ из супермаркета сети X5, который собрали в дарксторе. Магазин-склад каждый день собирает и отправляет более тысячи заказов. В компании рассчитывают к декабрю текущего года увеличить количество собираемых заказов в два раза.

Магазин-склад обеспечен всем необходимым для правильного хранения продуктов. Помещения оборудованы специальными холодильниками, а на полках можно найти самые разные товары — от свежей выпечки до фруктов, овощей и хозяйственных товаров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания X5 открыла в Екатеринбурге первый магазин-склад (или даркстор) на Урале. Он занимает 1869 квадратных метров и работает на сборку и доставку товаров сразу из трех торговых сетей Х5 — «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток». В церемонии открытия принял участие замглавы города Дмитрий Ноженко, там также побывало URA.RU. «Особенность этого даркстора — большой ассортимент. Здесь на полках расположено около 15 тысяч позиций. И это как раз один из плюсов даркстора, он охватывает потребности всех наших покупателей за счет большого количества товаров, например, в самом большом офлайн-магазине доступно до 5,5 тысяч позиций», — рассказали на открытии. На складе-магазине работают в среднем 20-22 сборщика, итоговый штат зависит от активности покупателей. Даркстор обслуживает Октябрьский, Ленинский и Чкаловский районы. В честь открытия Дмитрий Ноженко оформил первый заказ из супермаркета сети X5, который собрали в дарксторе. Магазин-склад каждый день собирает и отправляет более тысячи заказов. В компании рассчитывают к декабрю текущего года увеличить количество собираемых заказов в два раза. Магазин-склад обеспечен всем необходимым для правильного хранения продуктов. Помещения оборудованы специальными холодильниками, а на полках можно найти самые разные товары — от свежей выпечки до фруктов, овощей и хозяйственных товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...