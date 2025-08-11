Врачи горбольницы №4 Нижнего Тагила вернули к жизни 38-летнюю жительницу Лесного, которая перенесла острый инфаркт миокарда и две клинические смерти. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.
«Инфаркт у свердловчанки случился внезапно: она почувствовала сильное жжение в области груди, боль в левой руке. Оперативно прибывшая на помощь бригада службы „03“ доставила пациентку в Нижний Тагил», — пояснили там. В больнице пациентку уже ждали специалисты.
Врачи диагностировали у пациентки критическое сужение артерии и экстренно провели стентирование для восстановления кровотока. Несмотря на усилия медиков, состояние женщины резко ухудшилось — произошла остановка сердца из-за закрытия сначала правой, затем левой артерии.
Реанимационные мероприятия потребовалось повторить дважды, прежде чем сердце начало биться. Несколько дней после происшествия пациентка находилась под наблюдением врачей. По завершении курса лечения ее выписали домой, где ее ждал пятилетний сын.
