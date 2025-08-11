Устойчив к вредителям: свердловские ученые вывели новый сорт садовой земляники

Специалисты Свердловской селекционной станции садоводства вывели новый сорт садовой земляники «Алтын», устойчивый к болезням и отличающийся вкусными и крупными плодами. О достоинствах ягоды URA.RU рассказал главный научный сотрудник отдела селекции и сортоизучения плодовых и ягодных культур Сергей Макаренко.
«В этом году в государственный реестр сортов селекционных достижений включен сорт садовой земляники „Алтын“, который вывели свердловские ученые. Он поздний, крупноплодный, вкусный, с транспортабельной ягодой, устойчивый к серой гнили», — сообщил Макаренко.
Он добавил, что у каждого сорта есть свой срок жизни. Растения имеют свойства накапливать болезни, их вредители постоянно обновляются, среди них появляются новые расы.
«Они начинают повреждать существующий сорт, он теряет устойчивость. Чтобы вести экологически безопасное земледелие, получать экологически безопасную продукцию и не травить ее ядохимикатами, нужны новые адаптивные сорта», — объяснил доктор сельскохозяйственных наук.
По словам Макаренко, земляника «Алтын» подходит для регионов с ровными климатическими условиями зимнего и вегетационного периодов. Так, кроме Среднего Урала она может благополучно выращиваться на Южном Урале, в Поволжье, в Западной и Восточной Сибири, а также на севере европейской части России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!