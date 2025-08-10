10 августа 2025

В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с 10 кило насвая. Фото, видео

На перевозчика насвая завели административные протоколы
На перевозчика насвая завели административные протоколы

В екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажира из Намангана (Узбекистан) таможенники обнаружили 10,5 килограмма насвая, которые он якобы вез для себя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии №107 „Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования“, на территорию Российской Федерации можно ввезти не больше 250 граммов насвая для личного пользования. Десять с половиной килограммов — это многократное превышение разрешенной нормы», — сказал начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.

На мужчину, нелегально перевозившего насвай, завели административные протоколы. Первый — по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной формы товаров), а второй — по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение ограничений при ввозе товаров).



