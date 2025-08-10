10 августа 2025

В Екатеринбурге двое мужчин на самокате на скорости влетели в легковушку. Видео

В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал Фото:

В Екатеринбурге поздним вечером 9 августа два лихача на электросамокате на скорости влетели в машину, которая проезжала пересечение улиц Белинского и Циолковского. Видео с аварией опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по кадрам, самокатчики выехали на встречку, проезжая перекресток. Перед ударом один из мужчин успел спрыгнуть с самоката. Второй влетел в переднюю часть машины, но устоял на ногах.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

