В аварии никто не пострадал
В Екатеринбурге поздним вечером 9 августа два лихача на электросамокате на скорости влетели в машину, которая проезжала пересечение улиц Белинского и Циолковского. Видео с аварией опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.
Судя по кадрам, самокатчики выехали на встречку, проезжая перекресток. Перед ударом один из мужчин успел спрыгнуть с самоката. Второй влетел в переднюю часть машины, но устоял на ногах.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
