10 августа 2025

В Нижнем Тагиле вынесли приговор поджигателям дома старушки-волонтера СВО

Илья Пастухов и Савелий Русских вину признали частично
Илья Пастухов и Савелий Русских вину признали частично Фото:

Ленинский райсуд Нижнего Тагила отправил в колонию Савелия Русских и Илью Пастухова, обвиняемых в поджоге квартиры пенсионерки, которая помогает российским участникам спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент, за который парней отправили в колонию, произошел на улице Красноармейской 1 октября 2024 года. По версии следствия, один из фигурантов поругался с внуком женщины и якобы решил убить его. Он рассказал об этом своему другу. Парни решили поджечь квартиру, в которой, как они думали, живет оппонент. Но в ней находилась пенсионерка, ее спасли соседи.

После этого силовики задержали Русских и Пастухова. Их обвинили в покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Судебное разбирательство прошло с участием присяжных. Они оправдали подсудимых в покушении, но признали виновными в поджоге. Суд назначил им по четыре года в колонии общего режима.

