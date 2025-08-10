В Нижнем Тагиле вынесли приговор поджигателям дома старушки-волонтера СВО

11 августа 2025 в 11:36 Размер текста - 17 +

Илья Пастухов и Савелий Русских вину признали частично Фото: предоставлено свердловской прокуратурой Ленинский райсуд Нижнего Тагила отправил в колонию Савелия Русских и Илью Пастухова, обвиняемых в поджоге квартиры пенсионерки, которая помогает российским участникам спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. Инцидент, за который парней отправили в колонию, произошел на улице Красноармейской 1 октября 2024 года. По версии следствия, один из фигурантов поругался с внуком женщины и якобы решил убить его. Он рассказал об этом своему другу. Парни решили поджечь квартиру, в которой, как они думали, живет оппонент. Но в ней находилась пенсионерка, ее спасли соседи. После этого силовики задержали Русских и Пастухова. Их обвинили в покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Судебное разбирательство прошло с участием присяжных. Они оправдали подсудимых в покушении, но признали виновными в поджоге. Суд назначил им по четыре года в колонии общего режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Нижнего Тагила отправил в колонию Савелия Русских и Илью Пастухова, обвиняемых в поджоге квартиры пенсионерки, которая помогает российским участникам спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. Инцидент, за который парней отправили в колонию, произошел на улице Красноармейской 1 октября 2024 года. По версии следствия, один из фигурантов поругался с внуком женщины и якобы решил убить его. Он рассказал об этом своему другу. Парни решили поджечь квартиру, в которой, как они думали, живет оппонент. Но в ней находилась пенсионерка, ее спасли соседи. После этого силовики задержали Русских и Пастухова. Их обвинили в покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Судебное разбирательство прошло с участием присяжных. Они оправдали подсудимых в покушении, но признали виновными в поджоге. Суд назначил им по четыре года в колонии общего режима.