Арестованный по делу экс-невестки Чернецкого адвокат лишился статуса

Попавший под уголовное преследование екатеринбуржец Владимир Певчев лишился статуса адвоката. Информация об этом появилась на сайте Адвокатской палате Свердловской области.
«Статус [адвоката] прекращен», — указано на сайте АПСО. По неофициальным данным, Певчев якобы сам инициировал прекращение адвокатского статуса, добавил источник агентства. Сейчас Певчев находится под домашним арестом, вину в покушении на мошенничество он признал.
Как писало URA.RU, Певчев был задержан 2 июля вместе с коллегой Артемом Жуковым. В уголовном деле фигурирует сумма в три миллиона рублей. Эти деньги Певчев якобы получил частями: сначала 500 тысяч рублей, потом 2,5 миллиона. Силовики задержали его при получении второй части.
Предположительно, деньги якобы должны были стать взяткой неким правоохранителям — чтобы клиент Певчева остался в статусе свидетеля по уголовному делу. По словам источника URA.RU, речь может идти о помощнице экс-главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, которого объявили в розыск. По другой версии (официально не подтвержденной), девушка могла действовать в интересах Пузанкова.
Против него ранее возбудили дело о мошенничестве. Он сбежал из России, силовики объявили его в розыск. Известно, что Пузанков — фигурант громкого уголовного дела о незаконном возмещении НДС, в котором обвиняют Анастасию Чернецкую, коммерсантов Василия Петрова и Алексея Шахмаева. Их уголовное преследование началось прошлой весной. По версии следствия, коммерсанты предоставляли ложные декларации и получали крупные налоговые вычеты. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.
