В петербургской корюшке обнаружены ленточные черви

В петербургской корюшке нашли ленточных червей. Этот паразит вызывает дифиллоботриоз. Об этом сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Петербурга.
«При исследовании пробы от партии корюшки, выловленной в западном рыбохозяйственном бассейне Финского залива, обнаружены возбудители дифиллоботриоза Difillobotrium dendriticum», — предупреждает пресс-служба Управления ветеринарии в официальной группе ВКонтакте. Паразиты могут вызывать у человека дифиллоботриоз. Это заболевание трудно диагностируется и требует серьезного лечения. Зараженная рыба может быть признана условно годной к употреблению только после процедуры замораживания.
Для предотвращения риска заражения дифиллоботриозом, Управление ветеринарии настоятельно рекомендует приобретать корюшку только в проверенных точках продажи, где имеются все необходимые ветеринарные документы. Кроме того, если рыба была куплена вне официальных торговых точек, необходимо обязательно заморозить ее при температуре не менее минус 18 градусов Цельсия на срок не менее 48 часов перед приготовлением.
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