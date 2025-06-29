В Петербурге прогремел масштабный праздник «Алые паруса». Фоторепортаж

Появились кадры с праздника «Алые паруса» в Петербурге
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Праздник «Алые паруса» собирал тысячи выпускников
Праздник «Алые паруса» собирал тысячи выпускников Фото:

В Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса», который традиционно считается одним из важнейших культурных мероприятий города. Каждый год набережные Невы наполняются жителями и гостями города, желающими стать свидетелями масштабного шоу, красочного фейерверка и торжественного прохода брига «Россия» по акватории реки.

В этом году у брига был новый маршрут. Его проложили таким образом, чтобы зрители смогли насладиться видами исторического центра Санкт-Петербурга. Как прошло одно из самых ярких событий Санкт-Петербурга и России — в материале URA.RU.

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В Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса», который традиционно считается одним из важнейших культурных мероприятий города. Каждый год набережные Невы наполняются жителями и гостями города, желающими стать свидетелями масштабного шоу, красочного фейерверка и торжественного прохода брига «Россия» по акватории реки. В этом году у брига был новый маршрут. Его проложили таким образом, чтобы зрители смогли насладиться видами исторического центра Санкт-Петербурга. Как прошло одно из самых ярких событий Санкт-Петербурга и России — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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