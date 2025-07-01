Бойцы ВС РФ разгромили спецназ ГУР Украины «Химера» под Сумами

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Противнику нанесен значительный урон (фото из архива)
Противнику нанесен значительный урон (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из группировки войск «Север» нанесли значительный урон отряду специального назначения «Химера» Главного управления разведки Украины в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Отряду специального назначения „Химера“ ГУР нанесено поражение в живой силе и технике», — сообщили в Минобороны России. Бои велись вблизи населенных пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка в Сумской области.  Также от российских бойцов понесли потери несколько бригад и два штурмовых полка ВСУ.

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Бойцы из группировки войск «Север» нанесли значительный урон отряду специального назначения «Химера» Главного управления разведки Украины в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Отряду специального назначения „Химера“ ГУР нанесено поражение в живой силе и технике», — сообщили в Минобороны России. Бои велись вблизи населенных пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка в Сумской области.  Также от российских бойцов понесли потери несколько бригад и два штурмовых полка ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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