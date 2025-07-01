Бойцы ВС РФ разгромили спецназ ГУР Украины «Химера» под Сумами

Бойцы из группировки войск «Север» нанесли значительный урон отряду специального назначения «Химера» Главного управления разведки Украины в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Отряду специального назначения „Химера“ ГУР нанесено поражение в живой силе и технике», — сообщили в Минобороны России. Бои велись вблизи населенных пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка в Сумской области. Также от российских бойцов понесли потери несколько бригад и два штурмовых полка ВСУ.
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