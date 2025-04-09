Бастрыкин потребовал доложить о происшествиях в школах ЯНАО

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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ЧП в школах
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ЧП в школах Фото:

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инциденты в ямальских школах. Он потребовал от руководителя ямальского следкома генерала Андрея Егорова представить доклады о ходе расследования уголовных дел в техникуме и школе Нового Уренгоя, сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК по ЯНАО Егорову представить доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в одной из школ Нового Уренгоя, где учащийся нанес удар перочинным ножом охраннику. Также сообщалось о выстреле из пневматического оружия студентом во время занятий в одном из техникумов города», — сообщает пресс-служба СК РФ в telegram-канале.

Бастрыкин поручил Егорову представить доклад о ходе расследования уголовных дел. Региональным управлением в обоих случаях возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Бастрыкин поручил Егорову представить доклад о ходе их расследования

Ранее URA.RU сообщало что в одной из  школ города учащийся нанес удар перочинным ножом охраннику, который пытался предотвратить конфликт между несовершеннолетними. На следующий день, 8 апреля, в одном из техникумов города студент произвел выстрел из пневматического оружия во время занятий.

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Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инциденты в ямальских школах. Он потребовал от руководителя ямальского следкома генерала Андрея Егорова представить доклады о ходе расследования уголовных дел в техникуме и школе Нового Уренгоя, сообщает пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК по ЯНАО Егорову представить доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в одной из школ Нового Уренгоя, где учащийся нанес удар перочинным ножом охраннику. Также сообщалось о выстреле из пневматического оружия студентом во время занятий в одном из техникумов города», — сообщает пресс-служба СК РФ в telegram-канале. Бастрыкин поручил Егорову представить доклад о ходе расследования уголовных дел. Региональным управлением в обоих случаях возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Бастрыкин поручил Егорову представить доклад о ходе их расследования Ранее URA.RU сообщало что в одной из  школ города учащийся нанес удар перочинным ножом охраннику, который пытался предотвратить конфликт между несовершеннолетними. На следующий день, 8 апреля, в одном из техникумов города студент произвел выстрел из пневматического оружия во время занятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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