Бастрыкин потребовал доложить о происшествиях в школах ЯНАО

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инциденты в ямальских школах. Он потребовал от руководителя ямальского следкома генерала Андрея Егорова представить доклады о ходе расследования уголовных дел в техникуме и школе Нового Уренгоя, сообщает пресс-служба ведомства.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК по ЯНАО Егорову представить доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в одной из школ Нового Уренгоя, где учащийся нанес удар перочинным ножом охраннику. Также сообщалось о выстреле из пневматического оружия студентом во время занятий в одном из техникумов города», — сообщает пресс-служба СК РФ в telegram-канале.
Бастрыкин поручил Егорову представить доклад о ходе расследования уголовных дел. Региональным управлением в обоих случаях возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Бастрыкин поручил Егорову представить доклад о ходе их расследования
Ранее URA.RU сообщало что в одной из школ города учащийся нанес удар перочинным ножом охраннику, который пытался предотвратить конфликт между несовершеннолетними. На следующий день, 8 апреля, в одном из техникумов города студент произвел выстрел из пневматического оружия во время занятий.
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