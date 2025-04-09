09 апреля 2025

Тюменских водителей ждет опасность на трассе

Вблизи Ялуторовска потерялось стадо лошадей
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассу ночью может выбежать стадо лошадей
На трассу ночью может выбежать стадо лошадей Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) местные власти предупредили водителей о том, что ночью на трассу может выбежать стадо лошадей. Животные порвали ограждение и убежали.

«Предупредите водителей, лошади в ночное время могут выйти на трассу! Потерялись лошади в возрасте до года. Животные порвали периметр ограждения и ушли», — сообщается в telegram-канале мэрии города.

Лошади были напуганы дикими собаками. Уточняется, что животные молодые — в возрасте до года. В настоящее время ведется поиск стада. Они могут находиться в направлении сел Хохлово, Петелино, Кавдык, Беркут, Карабаш, а также в Ялуторовске.

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В Ялуторовске (Тюменская область) местные власти предупредили водителей о том, что ночью на трассу может выбежать стадо лошадей. Животные порвали ограждение и убежали. «Предупредите водителей, лошади в ночное время могут выйти на трассу! Потерялись лошади в возрасте до года. Животные порвали периметр ограждения и ушли», — сообщается в telegram-канале мэрии города. Лошади были напуганы дикими собаками. Уточняется, что животные молодые — в возрасте до года. В настоящее время ведется поиск стада. Они могут находиться в направлении сел Хохлово, Петелино, Кавдык, Беркут, Карабаш, а также в Ялуторовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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