Тюменских водителей ждет опасность на трассе

В Ялуторовске (Тюменская область) местные власти предупредили водителей о том, что ночью на трассу может выбежать стадо лошадей. Животные порвали ограждение и убежали.
«Предупредите водителей, лошади в ночное время могут выйти на трассу! Потерялись лошади в возрасте до года. Животные порвали периметр ограждения и ушли», — сообщается в telegram-канале мэрии города.
Лошади были напуганы дикими собаками. Уточняется, что животные молодые — в возрасте до года. В настоящее время ведется поиск стада. Они могут находиться в направлении сел Хохлово, Петелино, Кавдык, Беркут, Карабаш, а также в Ялуторовске.
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