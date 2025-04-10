Куда тюменцы могут направить жалобы по своим вопросам: список главных сервисов

Жалобу на благоустройство тюменцы могут подать на портале «Тюмень — наш дом»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жалобы можно подавать в электронном виде
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У жителей Тюменской области в любой момент может возникнуть проблема, решение которой от них мало зависит. В связи с этим у них возникнет вопрос: куда обратиться за помощью или консультацией. Редакция URA.RU составила список сервисов, которые призваны помочь в решении подобных вопросов тюменцев.

Жалоба на благоустройство и порядок в городе

«Тюмень — наш дом» — это сервис, отслеживаемый администрацией Тюмени. Здесь горожане могут разместить свое обращение по любому поводу, который касается домов, дорог, общественных зон и остановок общественного транспорта. Всего на сайте представлены 23 категории для жалоб.

Все направленные обращения регистрируются в системе и впоследствии отслеживаются властями и профильными ведомствами. Вместе с тем на сайте есть архив всех сообщений, поступающих на площадку. У сервиса есть и группа «ВКонтакте», в которой тюменцы также активно оставляют обращения. Для этого необходимо в категориях на странице выбрать вкладку «Мы помогаем», где можно оставить сой запрос.

Жалобы общего характера

Существует официальный портал для обработки обращений граждан. Особенность сервиса в том, что он базируется на госуслугах, в связи с чем пользователю будет необходимо авторизоваться.

После ввода данных, тюменцы смогут направить запрос в форме электронного документа. Он будет зарегистрирован в системе, после чего рассмотрен уполномоченными лицами или ведомствами. Период обработки заявки — порядка 30 дней.

Однако существует оговорка. Заполнять запрос требуется очень подробно и качественно. В ином случае, если текст обращения не позволит определить суть проблемы, оно не будет рассмотрено. Но тюменцам все равно придет уведомление с описанием сути отказа в течение семи дней с момента регистрации.

Жалоба на больницы или медицинские услуги

Для жителей Тюменской области также действует сервис, на котором тюменцы могут подать жалобу на оказанную медицинскую услугу или работу медицинских учреждений в регионе. Он работает как telegram-чат, который постоянно отслеживается представителями департамента здравоохранения.

Проект функционирует с 8 до 20 часов с понедельника по субботу. Сервис позволит решить проблему очередей в больницах, работы врачей, а также записи на прием. Однако портал не поможет поставить диагноз или назначить лечение. Вместе с тем, перед использованием функционала чата требуется регистрация и авторизация.

Жалоба на товар или услугу

Если тюменцу была оказана некачественная услуга, за которую он заплатил, или приобретенный им товар не оправдал ожиданий, житель региона может направить свою жалобу в Роспотребнадзор. Для этого на сайте ведомства есть соответствующий раздел.

Обратиться в Роспотребнадзор можно как по вопросам деятельности организаций, так и необходимости вернуть деньги за товар или услугу. В ведомство можно направить письменный запрос, подать жалобу онлайн.

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У жителей Тюменской области в любой момент может возникнуть проблема, решение которой от них мало зависит. В связи с этим у них возникнет вопрос: куда обратиться за помощью или консультацией. Редакция URA.RU составила список сервисов, которые призваны помочь в решении подобных вопросов тюменцев. Жалоба на благоустройство и порядок в городе «Тюмень — наш дом» — это сервис, отслеживаемый администрацией Тюмени. Здесь горожане могут разместить свое обращение по любому поводу, который касается домов, дорог, общественных зон и остановок общественного транспорта. Всего на сайте представлены 23 категории для жалоб. Все направленные обращения регистрируются в системе и впоследствии отслеживаются властями и профильными ведомствами. Вместе с тем на сайте есть архив всех сообщений, поступающих на площадку. У сервиса есть и группа «ВКонтакте», в которой тюменцы также активно оставляют обращения. Для этого необходимо в категориях на странице выбрать вкладку «Мы помогаем», где можно оставить сой запрос. Жалобы общего характера Существует официальный портал для обработки обращений граждан. Особенность сервиса в том, что он базируется на госуслугах, в связи с чем пользователю будет необходимо авторизоваться. После ввода данных, тюменцы смогут направить запрос в форме электронного документа. Он будет зарегистрирован в системе, после чего рассмотрен уполномоченными лицами или ведомствами. Период обработки заявки — порядка 30 дней. Однако существует оговорка. Заполнять запрос требуется очень подробно и качественно. В ином случае, если текст обращения не позволит определить суть проблемы, оно не будет рассмотрено. Но тюменцам все равно придет уведомление с описанием сути отказа в течение семи дней с момента регистрации. Жалоба на больницы или медицинские услуги Для жителей Тюменской области также действует сервис, на котором тюменцы могут подать жалобу на оказанную медицинскую услугу или работу медицинских учреждений в регионе. Он работает как telegram-чат, который постоянно отслеживается представителями департамента здравоохранения. Проект функционирует с 8 до 20 часов с понедельника по субботу. Сервис позволит решить проблему очередей в больницах, работы врачей, а также записи на прием. Однако портал не поможет поставить диагноз или назначить лечение. Вместе с тем, перед использованием функционала чата требуется регистрация и авторизация. Жалоба на товар или услугу Если тюменцу была оказана некачественная услуга, за которую он заплатил, или приобретенный им товар не оправдал ожиданий, житель региона может направить свою жалобу в Роспотребнадзор. Для этого на сайте ведомства есть соответствующий раздел. Обратиться в Роспотребнадзор можно как по вопросам деятельности организаций, так и необходимости вернуть деньги за товар или услугу. В ведомство можно направить письменный запрос, подать жалобу онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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