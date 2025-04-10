Курганский фармзавод запустит производство новых антибиотиков

Фармацевтический завод «Синтез» из Кургана получил документы на производство двух новых антибиотиков. Лекарства планируют запустить в продажу до начала лета. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Биннофарм Групп».
«Завод „Синтез“ получил регистрационные удостоверения на два новых антибиотика для продажи в России. Лекарства поступят в продажу в течение месяца», — сообщили URA.RU в компании.
Всего портфель завода уже входит 250 лекарственных препаратов и 18 лекарственных форм. Мощности по выпуску антибиотиков составляют 60 тонн в год. В прошлом году был установлен рекорд — выпущено свыше 160 миллионов флаконов порошка для приготовления растворов и суспензий. Поставки лекарств идут не только внутри страны, но и зарубеж.
Ранее URA.RU писало, что лекарства курганского фармзавода начнут продавать во Вьетнаме. Также в планах предприятия выход на лекарственный рынок, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Таиланда. Первые поставки препаратов ожидаются в Ирак до конца года. Помимо «Синтеза» в Кургане также действует предприятие «Велфарм», выпускающий различные таблетки и растворы.
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