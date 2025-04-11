Курганский дзюдоист и самбист Данил Лаврентьев 11 апреля празднует день рождения. Ему исполнилось 22 года. О мастере спорта России по дзюдо в материале URA.RU.
Биография
В дзюдо Лаврентьева привел отец, который является его первым и нынешним тренером. Кроме того, у дзюдоиста есть старший брат, Денис, который является бойцом смешанных единоборств.
Спортивная карьера
Данил Лаврентьев добился значительных успехов в спорте. В октябре 2019 года он одержал победу на первенстве России по самбо среди кадетов в весовой категории до 66 кг. Спустя два месяца, в декабре, он стал чемпионом Европы, выиграв турнир в Риге (Латвия). В 2020 году на Кубке Европы среди кадетов в итальянском городе Фоллоника он занял второе место.
В марте 2023 года Лаврентьев выиграл первенство России среди дзюдоистов младше 23 лет. В июне того же года он получил серебро на престижном турнире серии «Большой шлем» в монгольском Улан-Баторе.
В январе 2024 года он победил на гран-при в Португалии. Затем, в марте того же года, участвовал в турнире «Большого шлема» в Ташкенте (Узбекистан), где также вышел в финал и взял второе место. В апреле 2024 года на чемпионате Европы в Загребе Лаврентьев завоевал серебряную медаль. В октябре 2024 года он взял бронзу на турнире «Большой шлем» в Абу-Даби (ОАЭ). Наконец, в марте 2025 года Лаврентьев снова стал финалистом турнира «Большого шлема» в Ташкенте, но проиграл в решающем поединке соотечественнику Карену Галстяну. Всего у Лаврентьева семь медалей по дзюдо и две по самбо.
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