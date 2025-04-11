Снег и дожди, новый ректор в вузе, добыча урана: главное в Кургане за 11 апреля

На Курганскую область надвигается снегопад. Снежный покров и дожди ожидаются 12 апреля. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. По его словам снежная полоса будет узкой. Она протянется с юго-запада на северо-восток области.
В главном вузе Кургана выбрали ректора
Надежда Дубив одержала победу на выборах ректора Курганского государственного университета. Она получила 57 голосов. Конкурент Дубив на выборах — доцент кафедры «Экономическая безопасность, финансы и учёт», начальник управления экономики, бухучета и отчетности вуза Андрей Кузьмин получил 13 голосов.
Добыча урана с нового месторождения
Компания «Далур» успешно осуществила первую добычу урана на новом Добровольном месторождении в Курганской области. Разработка месторождения ведется с использованием современных и экологически безопасных технологий.
В Кургане незаконно выловили 2 тонны рачков артемии
УФСБ России по Курганской области активно борется с незаконной добычей и контрабандой рачка артемии, особо ценного биологического ресурса, в Петуховском муниципальном округе. В 2024 году уже предотвращено перемещение через государственную границу более 2 тонн незаконно добытого биоресурса.
Курганский округ после критики правительства массово отправил заброшки под снос
В Притобольном округе приступили к ликвидации заброшенных строений. Аварийные объекты подлежат сносу. Основная угроза таких зданий заключается в риске возникновения пожаров. Именно эта проблема привела к отставке прежних руководителей округа и критике со стороны правительственной комиссии.
Курганские таланты
Студент Курганского госуниверситета Алексей Спирин разработал новый метод повышения эффективности электропогрузчиков на 20-25%. А шадринские студенты отправились обучать китайцев русским традициям. Кроме того, накануне Дня космонавтики в Шадринске вспоминают космонавта Максима Викторовича Сураева, который провел свое детство в этом городе.
Курганский суд пересмотрит дело о нелегальной печати книг про Гарри Поттера
Курганский областной суд пересмотрит апелляционную жалобу местного жителя на приговор о нарушении авторских прав. Прежний апелляционный приговор курганцу, печатавшему книги о Гарри Поттере, был отменен.
Курганский мастер спорта России по дзюдо празднует День рождения
Курганский дзюдоист и самбист Данил Лаврентьев 11 апреля празднует День рождения. Ему исполнилось 22 года. В дзюдо Лаврентьева привел отец, который является его первым и нынешним тренером. Кроме того, у дзюдоиста есть старший брат, Денис, который является бойцом смешанных единоборств.
Курганский фармзавод запустит производство новых антибиотиков
Фармацевтический завод «Синтез» из Кургана получил документы на производство двух новых антибиотиков. Лекарства планируют запустить в продажу до начала лета. Всего портфель завода уже входит 250 лекарственных препаратов и 18 лекарственных форм. Мощности по выпуску антибиотиков составляют 60 тонн в год.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».