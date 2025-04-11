Курганский суд пересмотрит дело о нелегальной печати книг про Гарри Поттера

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В Кургане суд пересмотрит громкое дело о нелегальной печати книг о Гарри Поттере
В Кургане суд пересмотрит громкое дело о нелегальной печати книг о Гарри Поттере Фото:

Курганский областной суд пересмотрит апелляционную жалобу местного жителя на приговор о нарушении авторских прав. Прежний апелляционный приговор курганцу, печатавшему книги о Гарри Поттере, был отменен. Об этом URA.RU сообщили источники из адвокатской сферы.

«Фигурант дела о нелегальной печати книг о Гарри Поттере добился пересмотра дела. Кассационная инстанция согласилась с доводами его жалобы, что не был проверен документ об авторских правах потерпевшей стороны», — рассказали источники.

Информация была подтверждена судебными материалами. Суд в Челябинске рассмотрел жалобу и установил, что потерпевшей стороной была предоставлена копия договора на английским языке с пропуском фрагментов текста. Переведенной и надлежаще заверенной копии договора об авторских правах не имелось. Доказательств исключительных прав со стороны потерпевшего предоставлено не было.

Суд апелляционной инстанции этот эпизод упустил, хотя он имелся в жалобе осужденного. Таким образом было нарушено право мужчины на защиту, что повлияло на исход дела. Было вынесено решение, что дело нужно пересмотреть.

Ранее URA.RU сообщало, что курганца осудили по делу о нарушении авторских прав. Мужчина был признан виновных в нелегальной печати книг «Поттерианы». Его приговорили у двум годам лишения свободы условно. Также его обязали выплатить ущерб в размере 22,3 миллиона рублей.

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Курганский областной суд пересмотрит апелляционную жалобу местного жителя на приговор о нарушении авторских прав. Прежний апелляционный приговор курганцу, печатавшему книги о Гарри Поттере, был отменен. Об этом URA.RU сообщили источники из адвокатской сферы. «Фигурант дела о нелегальной печати книг о Гарри Поттере добился пересмотра дела. Кассационная инстанция согласилась с доводами его жалобы, что не был проверен документ об авторских правах потерпевшей стороны», — рассказали источники. Информация была подтверждена судебными материалами. Суд в Челябинске рассмотрел жалобу и установил, что потерпевшей стороной была предоставлена копия договора на английским языке с пропуском фрагментов текста. Переведенной и надлежаще заверенной копии договора об авторских правах не имелось. Доказательств исключительных прав со стороны потерпевшего предоставлено не было. Суд апелляционной инстанции этот эпизод упустил, хотя он имелся в жалобе осужденного. Таким образом было нарушено право мужчины на защиту, что повлияло на исход дела. Было вынесено решение, что дело нужно пересмотреть. Ранее URA.RU сообщало, что курганца осудили по делу о нарушении авторских прав. Мужчина был признан виновных в нелегальной печати книг «Поттерианы». Его приговорили у двум годам лишения свободы условно. Также его обязали выплатить ущерб в размере 22,3 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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