В Курганской области добыли уран с нового месторождения

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Разработка месторождения ведется с использованием современных и экологически безопасных технологий (архивное фото)
Разработка месторождения ведется с использованием современных и экологически безопасных технологий (архивное фото) Фото:

Компания «Далур» успешно осуществила первую добычу урана на новом Добровольном месторождении в Курганской области. Разработка месторождения ведется с использованием современных и экологически безопасных технологий. Об этом сообщают СМИ.

«Технологический корпус запущен в работу по полному технологическому циклу и уже получена первая продукция в виде диураната аммония, которая полностью соответствует показателям качества. Проведение опытных работ позволит „Далуру“ перейти к промышленному освоению месторождения. Мы обеспечим стабильную поставку концентрата природного урана до 2045 года и создадим в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области до 300 рабочих мест», — говорит информагентству «РИА Новости» генеральный директор компании Динис Ежуров.

Курганская область обладает богатыми природными ресурсами, включая уран, редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые. Ранее в регионе уже анонсировались крупные инвестпроекты, направленные на разработку месторождений, что способствует созданию новых рабочих мест и увеличению поступлений в бюджет.

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Компания «Далур» успешно осуществила первую добычу урана на новом Добровольном месторождении в Курганской области. Разработка месторождения ведется с использованием современных и экологически безопасных технологий. Об этом сообщают СМИ. «Технологический корпус запущен в работу по полному технологическому циклу и уже получена первая продукция в виде диураната аммония, которая полностью соответствует показателям качества. Проведение опытных работ позволит „Далуру“ перейти к промышленному освоению месторождения. Мы обеспечим стабильную поставку концентрата природного урана до 2045 года и создадим в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области до 300 рабочих мест», — говорит информагентству «РИА Новости» генеральный директор компании Динис Ежуров. Курганская область обладает богатыми природными ресурсами, включая уран, редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые. Ранее в регионе уже анонсировались крупные инвестпроекты, направленные на разработку месторождений, что способствует созданию новых рабочих мест и увеличению поступлений в бюджет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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