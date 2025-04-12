Жители округа в Курганской области прошли десять тысяч шагов с флагом России

Жители Катайского округа (Курганская область) прошли десять тысяч шагов с флагом России. Акция была приурочена к Всемирному дню здоровья. Об этом сообщают власти округа.
«С 7 по 13 апреля в России проходит неделя продвижения здорового образа жизни, приуроченная к Всемирному дню здоровья. К акции „10 тысяч шагов для здоровья“ присоединяется все больше и больше жителей нашего округа», — говорится в telegram-канале «Катайский округ». Отмечается, что десять тысяч уже прошагали в селах Петропавловское, Шутихинское и Верхние Ключи.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мокроусово (Курганская область) на центральных улицах установили новые светодиодные консоли в цветах российского флага с гербом округа. На это Правительство Курганской области выделило более 800 тысяч рублей.
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