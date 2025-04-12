12 апреля 2025

Жители округа в Курганской области прошли десять тысяч шагов с флагом России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители округа в Курганской области прошли десять тысяч шагов с флагом России
Жители округа в Курганской области прошли десять тысяч шагов с флагом России Фото:

Жители Катайского округа (Курганская область) прошли десять тысяч шагов с флагом России. Акция была приурочена к Всемирному дню здоровья. Об этом сообщают власти округа.

Жители Катайского округа прошли десять тысяч шагов с флагом России
Жители Катайского округа прошли десять тысяч шагов с флагом России
Фото:

«С 7 по 13 апреля в России проходит неделя продвижения здорового образа жизни, приуроченная к Всемирному дню здоровья. К акции „10 тысяч шагов для здоровья“ присоединяется все больше и больше жителей нашего округа», — говорится в telegram-канале «Катайский округ». Отмечается, что десять тысяч уже прошагали в селах Петропавловское, Шутихинское и Верхние Ключи.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мокроусово (Курганская область) на центральных улицах установили новые светодиодные консоли в цветах российского флага с гербом округа. На это Правительство Курганской области выделило более 800 тысяч рублей.

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Жители Катайского округа (Курганская область) прошли десять тысяч шагов с флагом России. Акция была приурочена к Всемирному дню здоровья. Об этом сообщают власти округа. «С 7 по 13 апреля в России проходит неделя продвижения здорового образа жизни, приуроченная к Всемирному дню здоровья. К акции „10 тысяч шагов для здоровья“ присоединяется все больше и больше жителей нашего округа», — говорится в telegram-канале «Катайский округ». Отмечается, что десять тысяч уже прошагали в селах Петропавловское, Шутихинское и Верхние Ключи. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мокроусово (Курганская область) на центральных улицах установили новые светодиодные консоли в цветах российского флага с гербом округа. На это Правительство Курганской области выделило более 800 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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