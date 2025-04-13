В Тюмени появились необычные яблоки из Вьетнама по 500 рублей за штуку

В магазинах Тюмени появились «звездчатые яблоки» из Вьетнама. Их основное отличие заключается в том, что, если разрезать фрукт, можно увидеть внутри рисунок звезды. Стоимость такого плода составляет 519 рублей.
«Вес у такого яблока небольшой, кожица морщинистая, очень-очень мягкая. Вид, прямо скажем, отталкивающий. Но в интернете пишут, что это как раз спелый фрукт. Такие яблоки везут из Вьетнама, местные его еще называют „грудным молоком“ — видимо, из-за белого сока, который выделяется из кожуры… Стоит оно 519 рублей за одну штуку», — рассказала тюменка 72.RU.
Также она поделилась еще одной необычной находкой в магазине — яблоки сорта «Ява». Внешне они очень небольшие и напоминают перцы, однако при разрезе угадывается форма сердца. Тюменка добавила, что неспелыми плодами можно заменять огурцы в салате, а вот дозревшим фруктом — лакомиться, как самостоятельным блюдом.
Оба вида яблок завезли в тюменские магазины в ограниченном количестве. Несмотря на это, особого ажиотажа на фрукты не наблюдается.
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