13 апреля 2025
12 апреля 2025

В Тюмени появились необычные яблоки из Вьетнама по 500 рублей за штуку

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмень завезли яблоки «Ява»
В Тюмень завезли яблоки «Ява» Фото:

В магазинах Тюмени появились «звездчатые яблоки» из Вьетнама. Их основное отличие заключается в том, что, если разрезать фрукт, можно увидеть внутри рисунок звезды. Стоимость такого плода составляет 519 рублей.

«Вес у такого яблока небольшой, кожица морщинистая, очень-очень мягкая. Вид, прямо скажем, отталкивающий. Но в интернете пишут, что это как раз спелый фрукт. Такие яблоки везут из Вьетнама, местные его еще называют „грудным молоком“ — видимо, из-за белого сока, который выделяется из кожуры… Стоит оно 519 рублей за одну штуку», — рассказала тюменка 72.RU.

Также она поделилась еще одной необычной находкой в магазине — яблоки сорта «Ява». Внешне они очень небольшие и напоминают перцы, однако при разрезе угадывается форма сердца. Тюменка добавила, что неспелыми плодами можно заменять огурцы в салате, а вот дозревшим фруктом — лакомиться, как самостоятельным блюдом.

Оба вида яблок завезли в тюменские магазины в ограниченном количестве. Несмотря на это, особого ажиотажа на фрукты не наблюдается.

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В магазинах Тюмени появились «звездчатые яблоки» из Вьетнама. Их основное отличие заключается в том, что, если разрезать фрукт, можно увидеть внутри рисунок звезды. Стоимость такого плода составляет 519 рублей. «Вес у такого яблока небольшой, кожица морщинистая, очень-очень мягкая. Вид, прямо скажем, отталкивающий. Но в интернете пишут, что это как раз спелый фрукт. Такие яблоки везут из Вьетнама, местные его еще называют „грудным молоком“ — видимо, из-за белого сока, который выделяется из кожуры… Стоит оно 519 рублей за одну штуку», — рассказала тюменка 72.RU. Также она поделилась еще одной необычной находкой в магазине — яблоки сорта «Ява». Внешне они очень небольшие и напоминают перцы, однако при разрезе угадывается форма сердца. Тюменка добавила, что неспелыми плодами можно заменять огурцы в салате, а вот дозревшим фруктом — лакомиться, как самостоятельным блюдом. Оба вида яблок завезли в тюменские магазины в ограниченном количестве. Несмотря на это, особого ажиотажа на фрукты не наблюдается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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