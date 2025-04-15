15 апреля 2025

В опасных реках Тюменской области замедлился рост воды. Инфографика

В Тюменской области уровень воды в реках Иртыш и Тура вырос почти на 40 см
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода прибывает, но медленно
Вода прибывает, но медленно Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в разных районах вырос на 1-9 сантиметров. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. Однако активно вода прибывает в Иртыше и Туре.

«Название гидропоста: Иртыш — Тобольск. Уровень воды над нулем поста 614 см. Изменение уровня воды за сутки +36 см. Гидропост Тура — Тюмень, уровень воды — 357 см, изменения за сутки +42 см», — указано на сайте сервиса.

В других районах региона произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга +1 (569 см);
  • в Абатском река Ишим +6 (717 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +4 (475 см);
  • в Ишиме река Ишим +9 (643 см);
  • в Викулово река Ишим +1 (617 см);
  • в Ильинке река Ишим +3 (756 см).
Как изменился уровень воды в реках региона.
Как изменился уровень воды в реках региона.
Фото:

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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в разных районах вырос на 1-9 сантиметров. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. Однако активно вода прибывает в Иртыше и Туре. «Название гидропоста: Иртыш — Тобольск. Уровень воды над нулем поста 614 см. Изменение уровня воды за сутки +36 см. Гидропост Тура — Тюмень, уровень воды — 357 см, изменения за сутки +42 см», — указано на сайте сервиса. В других районах региона произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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