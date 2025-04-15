Вода прибывает, но медленно
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в разных районах вырос на 1-9 сантиметров. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. Однако активно вода прибывает в Иртыше и Туре.
«Название гидропоста: Иртыш — Тобольск. Уровень воды над нулем поста 614 см. Изменение уровня воды за сутки +36 см. Гидропост Тура — Тюмень, уровень воды — 357 см, изменения за сутки +42 см», — указано на сайте сервиса.
В других районах региона произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга +1 (569 см);
- в Абатском река Ишим +6 (717 см);
- в Ялуторовске река Тобол +4 (475 см);
- в Ишиме река Ишим +9 (643 см);
- в Викулово река Ишим +1 (617 см);
- в Ильинке река Ишим +3 (756 см).
Как изменился уровень воды в реках региона.
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