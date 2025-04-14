На курганской ярмарке вакансий бойцы СВО смогут найти работу

В Курганской области 18 апреля пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая охватит Курган, Шадринск и Катайск. В это году бойцы СВО смогут принять участие и найти себе профессию по душе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
В 2024 году по итогам ярмарки нашли работу более 840 человек (70% от общего числа). «В этом году в рамках ярмарки также организуют работу площадок для участников СВО, где они смогут узнать о вакансиях и трудовой адаптации», — пишет ведомство.
Мероприятие предоставит жителям региона уникальную возможность найти работу среди более чем 2000 вакансий от почти 60 работодателей различных сфер экономики. Кроме трудоустройства, на ярмарке будут организованы площадки для профессиональной ориентации и поддержки различных категорий граждан, включая инвалидов, ветеранов и членов их семей. Участники смогут пройти профориентационное тестирование, научиться составлять резюме и подготовиться к собеседованию. В пресс-службе также подчеркнули, что безработица в Курганской области снизилась почти в 39 раз.
Ярмарка состоится 17 апреля в Шадринске и Катайске. А в Кургане она пройдет 18 апреля на базе корпуса Курганского государственного университета и предоставит возможности для встречи соискателей с работодателями из различных отраслей.
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