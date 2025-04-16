Также пошла на спад вода в реке Иртыш в Тобольске
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Викулово за сутки снизился на два сантиметра. Также пошла на спад вода в реке Иртыш в Тобольске. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.
«Название гидропоста: Иртыш — Тобольск. Уровень воды над нулем поста 603 см. Изменение уровня воды за сутки -11 см. Гидропост Ишим — Викулово, уровень воды — 615 см, изменения за сутки -2 сантиметра», — указано на сайте сервиса.
В других районах региона произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга +2 (571 см);
- в Абатском река Ишим +6 (723 см);
- в Ялуторовске река Тобол +4 (479 см);
- в Ишиме река Ишим +7 (650 см);
- в Ильинке река Ишим +3 (759 см);
- в Тюмени река Тура +24 (381 см).
Как за сутки изменился уровень воды в реках.
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