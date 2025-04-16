16 апреля 2025

В тюменских реках вода пошла на спад. Инфографика

В Тюменской области упал уровень воды в реках Иртыш и Ишим
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Также пошла на спад вода в реке Иртыш в Тобольске
Также пошла на спад вода в реке Иртыш в Тобольске Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Викулово за сутки снизился на два сантиметра. Также пошла на спад вода в реке Иртыш в Тобольске. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.

«Название гидропоста: Иртыш — Тобольск. Уровень воды над нулем поста 603 см. Изменение уровня воды за сутки -11 см. Гидропост Ишим — Викулово, уровень воды — 615 см, изменения за сутки -2 сантиметра», — указано на сайте сервиса.

В других районах региона произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга +2 (571 см);
  • в Абатском река Ишим +6 (723 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +4 (479 см);
  • в Ишиме река Ишим +7 (650 см);
  • в Ильинке река Ишим +3 (759 см);
  • в Тюмени река Тура +24 (381 см).
Как за сутки изменился уровень воды в реках.
Как за сутки изменился уровень воды в реках.
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Викулово за сутки снизился на два сантиметра. Также пошла на спад вода в реке Иртыш в Тобольске. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. «Название гидропоста: Иртыш — Тобольск. Уровень воды над нулем поста 603 см. Изменение уровня воды за сутки -11 см. Гидропост Ишим — Викулово, уровень воды — 615 см, изменения за сутки -2 сантиметра», — указано на сайте сервиса. В других районах региона произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...