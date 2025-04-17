Курганские учителя обсуждают скандальную историю с прочтением чата учеников без уведомления родителей в школе №22. Некоторые педагоги усомнились, является ли чат учеников личной перепиской, особенно когда допускаются нарушения в чате. Председатель родительского комитета Курганской области, юрист Юрий Леонов рассказал URA.RU, как поступать в случаях подозрения распространения противоправной информации в чатах учеников, чтобы не нарушить закон.
«Если педагоги подозревают, что в школьной среде (в том числе в чатах учеников) происходит распространение оскорблений, буллинга или противоправной информации, следует действовать, не нарушая права детей. Чат в мессенджере считается личной перепиской, если он закрыт. Поэтому, нельзя требовать разблокировки телефонов, просматривать личные данные, копировать и распространять скриншоты чатов учеников без согласия родителей», — подчеркнул Леонов.
При подозрении на нарушения в переписке учеников Леонов советует педагогам:
1) Фиксируйте сигналы.
Если поступила информация о возможном буллинге, угрозах, дискриминации, распространении запрещённых материалов — зафиксируйте обращение (устное или письменное). Не предпринимайте самостоятельных действий, если нет угрозы жизни и здоровью.
2) Сообщите ответственным лицам.
Обратитесь к классному руководителю, завучу по воспитательной работе или директору. Проинформируйте школьного психолога и социального педагога. При необходимости — в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН) или органы опеки.
3) Уведомите родителей.
При подозрениях на противоправное поведение — незамедлительно проинформируйте родителей учеников. Все действия должны проводиться при участии законных представителей несовершеннолетних.
4) Проведите профилактику.
Организуйте классные часы, беседы по темам: цифровая безопасность, уважительное общение в сети, ответственность за распространение информации. Пригласите специалистов (психологов, инспекторов ПДН, юристов) для разъяснительной работы.
5) В случае серьёзных нарушений — действуйте официально. Обратитесь с докладной запиской на имя директора. В случаях угроз, пропаганды насилия, дискриминации и прочего — направьте информацию в полицию, прокуратуру или Роскомнадзор. Все действия — в рамках законодательства и в интересах защиты прав детей.
Чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах: Давить на ученика, использовать угрозы («в суд пойдем», «отчислим»). Публично унижать, обсуждать переписку при других. Принуждать к «раскаянию» или извинениям без участия родителей. Самовольно собирать и хранить личную информацию учащихся. «Помните: защита прав детей — это обязанность педагога. Но и действия педагога всегда должны быть законными, уважительными и профессиональными. Нарушая границы, мы не воспитываем, а калечим доверие», — отметил Леонов.
Ранее URA.RU писало, что родители учеников школы № 22 Кургана обвинили завуча в чтении закрытого чата детей. Педагог якобы заставила ученицу разблокировать телефон, получила доступ к переписке, сделала фотографию сообщений, запугивала ребенка и принуждала извиняться. После этого беседу с учениками завуч проводила тэт-а-тэт, не уведомив родителей об инциденте. О происшествии родители узнали от детей, после чего вспыхнул скандал. По объяснению педагогов школы, личные переписки детей никто из учителей не читал. Переписку в общем чате учеников 6-х классов, содержащую оскорбления в адрес классного руководителя, педагогу показала одна из учениц. В управлении образования рекомендовали директору школы провести комиссию по урегулированию споров.
Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Марина Самойлова сообщила URA.RU, что жалобы от родителей по данному инциденту не поступали. «Считаю, что объяснения, данные управлением образования, исчерпывающие», — отметила детский омбудсмен.
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