Курганцы начали активно готовиться к празднованию Пасхи. Один из любимых символов праздника — кулич. Его продают во многих магазинах, но некоторые люди все же отдают предпочтение самостоятельному приготовлению. Выпечка может казаться утомительным времяпрепровождением, а для кого-то непозволительной роскошью из-за малого количества свободного времени. Корреспондент URA.RU попробовал приготовить кулич по одному из самых простых рецептов. Запечь его не составит труда даже в микроволновке, а ингредиенты найдутся на любой кухне или в ближайшем магазине.
Ингредиенты
Для приготовления «ленивого» кулича потребовалось 150 миллилитров молока, пшеничной муки один или полтора стакана на 200 миллилитров, сахара один стакан, щепотка соли, два яйца, 75 грамм сливочного и 35 миллилитров растительного масла, 1 грамм ванилина, 1,5 чайные ложки разрыхлителя теста. Также можно взять сухофрукты, орехи по вкусу для начинки, а в ближайшем супермаркете найдется готовая глазурь и посыпка.
Приготовление
В миску разбить два яйца. Добавить сахар, ванилин, соль и взбить.
Сливочное масло растопить. Затем нужно добавить в миску молоко, масло растопленное сливочное и растительное. Перемешать.
После этого добавить муку, разрыхлитель и перемешать до однородной массы. В последнюю очередь добавляют начинку: цукаты, сухофрукты, орехи, кусочки шоколада или другие.
Форму смазывают растительным маслом и заполняют больше чем на половину. Корреспондент попробовал запечь тесто в обычной бумажной форме и в кружке. Тесто получилось жидким, но бумажной форме это не повредило.
Большую форму журналист оставил в микроволновую печь на максимальную мощность на шесть минут. Этого хватило, чтобы кулич запекся. Малой форме — кружке — хватило четыре минуты.
Результат
По мнению журналистов URA.RU, кулич по вкусу напоминает среднее между кексом и манником. Влажное тесто прекрасно сочетается с различными начинками. Для данных куличей использовали чернослив и грецкий орех.
С помощью этого рецепта можно приготовить модный кулич с кремом внутри. Однако в таком случае рекомендуется уменьшить количество сахара в тесте, чтобы сладость кулича обеспечивала крем.
Ранее URA.RU уже предлагало читателям подборку из десяти лучших рецептов пасхальных куличей — от классических дрожжевых до творожных и шоколадных вариантов, чтобы каждый мог выбрать подходящий способ приготовления. Кулич традиционно считается главным символом Пасхи и готовится в каждой семье по особому рецепту, а его украшение и совместная выпечка стали неотъемлемой частью праздничных традиций.
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