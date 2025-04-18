Ленивый кулич: корреспондент URA.RU в Кургане приготовил символ Пасхи в микроволновке. Фото

Курганцы готовят пасхальные куличи в микроволновках
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы могут легко приготовить кулич в микроволновке (архивное фото)
Курганцы могут легко приготовить кулич в микроволновке (архивное фото) Фото:
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Курганцы начали активно готовиться к празднованию Пасхи. Один из любимых символов праздника — кулич. Его продают во многих магазинах, но некоторые люди все же отдают предпочтение самостоятельному приготовлению. Выпечка может казаться утомительным времяпрепровождением, а для кого-то непозволительной роскошью из-за малого количества свободного времени. Корреспондент URA.RU попробовал приготовить кулич по одному из самых простых рецептов. Запечь его не составит труда даже в микроволновке, а ингредиенты найдутся на любой кухне или в ближайшем магазине.

Ингредиенты

Для приготовления «ленивого» кулича потребовалось 150 миллилитров молока, пшеничной муки один или полтора стакана на 200 миллилитров, сахара один стакан, щепотка соли, два яйца, 75 грамм сливочного и 35 миллилитров растительного масла, 1 грамм ванилина, 1,5 чайные ложки разрыхлителя теста. Также можно взять сухофрукты, орехи по вкусу для начинки, а в ближайшем супермаркете найдется готовая глазурь и посыпка.

Приготовление

В миску разбить два яйца. Добавить сахар, ванилин, соль и взбить.

Сливочное масло растопить. Затем нужно добавить в миску молоко, масло растопленное сливочное и растительное. Перемешать.

После этого добавить муку, разрыхлитель и перемешать до однородной массы. В последнюю очередь добавляют начинку: цукаты, сухофрукты, орехи, кусочки шоколада или другие.

Форму смазывают растительным маслом и заполняют больше чем на половину. Корреспондент попробовал запечь тесто в обычной бумажной форме и в кружке. Тесто получилось жидким, но бумажной форме это не повредило.

Большую форму журналист оставил в микроволновую печь на максимальную мощность на шесть минут. Этого хватило, чтобы кулич запекся. Малой форме — кружке — хватило четыре минуты.

Результат

По мнению журналистов URA.RU, кулич по вкусу напоминает среднее между кексом и манником. Влажное тесто прекрасно сочетается с различными начинками. Для данных куличей использовали чернослив и грецкий орех.

С помощью этого рецепта можно приготовить модный кулич с кремом внутри. Однако в таком случае рекомендуется уменьшить количество сахара в тесте, чтобы сладость кулича обеспечивала крем.

Ранее URA.RU уже предлагало читателям подборку из десяти лучших рецептов пасхальных куличей — от классических дрожжевых до творожных и шоколадных вариантов, чтобы каждый мог выбрать подходящий способ приготовления. Кулич традиционно считается главным символом Пасхи и готовится в каждой семье по особому рецепту, а его украшение и совместная выпечка стали неотъемлемой частью праздничных традиций.

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Курганцы начали активно готовиться к празднованию Пасхи. Один из любимых символов праздника — кулич. Его продают во многих магазинах, но некоторые люди все же отдают предпочтение самостоятельному приготовлению. Выпечка может казаться утомительным времяпрепровождением, а для кого-то непозволительной роскошью из-за малого количества свободного времени. Корреспондент URA.RU попробовал приготовить кулич по одному из самых простых рецептов. Запечь его не составит труда даже в микроволновке, а ингредиенты найдутся на любой кухне или в ближайшем магазине. Ингредиенты Для приготовления «ленивого» кулича потребовалось 150 миллилитров молока, пшеничной муки один или полтора стакана на 200 миллилитров, сахара один стакан, щепотка соли, два яйца, 75 грамм сливочного и 35 миллилитров растительного масла, 1 грамм ванилина, 1,5 чайные ложки разрыхлителя теста. Также можно взять сухофрукты, орехи по вкусу для начинки, а в ближайшем супермаркете найдется готовая глазурь и посыпка. Приготовление В миску разбить два яйца. Добавить сахар, ванилин, соль и взбить. Сливочное масло растопить. Затем нужно добавить в миску молоко, масло растопленное сливочное и растительное. Перемешать. После этого добавить муку, разрыхлитель и перемешать до однородной массы. В последнюю очередь добавляют начинку: цукаты, сухофрукты, орехи, кусочки шоколада или другие. Форму смазывают растительным маслом и заполняют больше чем на половину. Корреспондент попробовал запечь тесто в обычной бумажной форме и в кружке. Тесто получилось жидким, но бумажной форме это не повредило. Большую форму журналист оставил в микроволновую печь на максимальную мощность на шесть минут. Этого хватило, чтобы кулич запекся. Малой форме — кружке — хватило четыре минуты. Результат По мнению журналистов URA.RU, кулич по вкусу напоминает среднее между кексом и манником. Влажное тесто прекрасно сочетается с различными начинками. Для данных куличей использовали чернослив и грецкий орех. С помощью этого рецепта можно приготовить модный кулич с кремом внутри. Однако в таком случае рекомендуется уменьшить количество сахара в тесте, чтобы сладость кулича обеспечивала крем. Ранее URA.RU уже предлагало читателям подборку из десяти лучших рецептов пасхальных куличей — от классических дрожжевых до творожных и шоколадных вариантов, чтобы каждый мог выбрать подходящий способ приготовления. Кулич традиционно считается главным символом Пасхи и готовится в каждой семье по особому рецепту, а его украшение и совместная выпечка стали неотъемлемой частью праздничных традиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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