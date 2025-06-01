01 июня 2025

США выступили с соболезнованиями России в связи с жертвами подрывов ж/д

© Служба новостей «URA.RU»
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США выразили соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов железной дороги в РФ
США выразили соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов железной дороги в РФ Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

США соболезнуют России в связи с жертвами из-за подрывов железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях. Об этом рассказали в МИД РФ по итогам телефонного разговора госсекретаря Штатов Марко Рубио и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

«Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня», — рассказали в МИД РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Россия продолжает расследовать подрывы, компетентные органы не прекращают работу. Результаты будут опубликованы в ближайшее время, заверили в ведомстве.

Ночью с 31 мая на 1 июня в Брянской и Курской областях произошли обрушения мостов, в результате которых в Брянской области погибли семь человек и не менее 70 пострадали, а в Курской области пострадал один человек. Российские власти квалифицировали происшествия как трагические и проводят расследование, а реакция Украины на инциденты, по словам МИД РФ, отличалась злорадством.

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США соболезнуют России в связи с жертвами из-за подрывов железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях. Об этом рассказали в МИД РФ по итогам телефонного разговора госсекретаря Штатов Марко Рубио и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. «Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня», — рассказали в МИД РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что Россия продолжает расследовать подрывы, компетентные органы не прекращают работу. Результаты будут опубликованы в ближайшее время, заверили в ведомстве. Ночью с 31 мая на 1 июня в Брянской и Курской областях произошли обрушения мостов, в результате которых в Брянской области погибли семь человек и не менее 70 пострадали, а в Курской области пострадал один человек. Российские власти квалифицировали происшествия как трагические и проводят расследование, а реакция Украины на инциденты, по словам МИД РФ, отличалась злорадством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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