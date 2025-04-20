В Кургане интересно: в Шадринске стартовало голосование за дизайн новых территорий

В Шадринске (Курганская область) стартовало всероссийское голосование по выбору вариантов благоустройства городских территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска.
Жители могут определить, в каком формате преобразятся общественные пространства на улицах Розы Люксембург (клумба, скамья, велопарковка), Осеевская (детская площадка), а также парк у новой школы по улице Автомобилистов (деревья, скамьи, клумбы, качели, скульптуры, велопарковка). «С учетом решения горожан будет определен формат благоустройства. Завершится голосование 12 июня», — пишет ведомство. Проголосовать можно как на официальном сайте Госуслуг, так и у волонтеров, которые организовали специальные информационные точки возле торговых объектов.
Ранее в Шадринске уже стартовали проекты по благоустройству территорий в районе кафедрального храма и Спасо-Преображенского собора, а также у Дома культуры «Созвездие», которые участвуют в грантовых конкурсах и реализуются при поддержке областных и федеральных программ. Для успешной реализации этих инициатив власти привлекают жителей к сбору архивных материалов и личных историй, чтобы сохранить историческую память города и учесть мнение горожан при выборе будущего облика общественных пространств.
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