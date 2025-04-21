В центре Кургана из-за постоянных драк у баров усилили полицейские патрули

Полицейские Курганской области в минувшие выходные усилили контроль за общественным порядком. Привлечены к ответственности десятки курганцев. Об этом сообщили в telegram-канале региональной полиции.
«В районе ночных баров привлечено к административной ответственности 25 человек, 22 из них доставлены в отдел полиции. Одиннадцать — за участие в массовой драке», — уточнили в УМВД. Из-за регулярных нарушений порядка в этом месте сотрудники полиции вынуждены выставлять дополнительные наряды.
Также в выходные сотрудники ГИБДД задержали 41 водителя, находившегося за рулем в нетрезвом состоянии или отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. Пятеро из них попались повторно. Еще 50 человек задержаны за езду без прав, часть из которых была ранее лишена водительского удостоверения. Всего на штрафстоянки отправлено 85 автомобилей.
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