Ученые Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) определили возраст кинжала, который нашли в Ярковском районе Тюменской области несколько лет назад. Как сообщили в пресс-службе вуза, холодное оружие было создано 3,5 тысячи лет назад.
«Бронзовый кинжал с зооморфным ажурным навершием, случайно найденный несколько лет назад в Ярковском районе Тюменской области, относится к сейминско-турбинскому культурному феномену и был создан около 3,5 тысяч лет назад. <...> На лезвии кинжала, изготовленного примерно в 14-15 веках до нашей эры, воспроизведен змеевидный орнамент, а навершие кинжала представляет собой изображение двух быков на привязи», — сообщили в пресс-службе университета.
В носах быков, изображенных на кинжале, продеты кольца для веревки. По данным ученых, скобки над головами животных означает всемирное дерево. Орудие показывает, как у сибиряков бык из священного животного превращался в жертвенного.
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