Ученые из Новосибирска определили возраст кинжала, найденного в Тюменской области. Фото

В Тюменской области нашли кинжал, созданный 3,5 тысячи лет назад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В носах быков, изображенных на кинжале, продеты кольца для веревки
В носах быков, изображенных на кинжале, продеты кольца для веревки Фото:

Ученые Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) определили возраст кинжала, который нашли в Ярковском районе Тюменской области несколько лет назад. Как сообщили в пресс-службе вуза, холодное оружие было создано 3,5 тысячи лет назад.

«Бронзовый кинжал с зооморфным ажурным навершием, случайно найденный несколько лет назад в Ярковском районе Тюменской области, относится к сейминско-турбинскому культурному феномену и был создан около 3,5 тысяч лет назад. <...> На лезвии кинжала, изготовленного примерно в 14-15 веках до нашей эры, воспроизведен змеевидный орнамент, а навершие кинжала представляет собой изображение двух быков на привязи», — сообщили в пресс-службе университета.

В носах быков, изображенных на кинжале, продеты кольца для веревки. По данным ученых, скобки над головами животных означает всемирное дерево. Орудие показывает, как у сибиряков бык из священного животного превращался в жертвенного.

Кинжал создали 3,5 тысячи лет назад.
Кинжал создали 3,5 тысячи лет назад.
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) определили возраст кинжала, который нашли в Ярковском районе Тюменской области несколько лет назад. Как сообщили в пресс-службе вуза, холодное оружие было создано 3,5 тысячи лет назад. «Бронзовый кинжал с зооморфным ажурным навершием, случайно найденный несколько лет назад в Ярковском районе Тюменской области, относится к сейминско-турбинскому культурному феномену и был создан около 3,5 тысяч лет назад. <...> На лезвии кинжала, изготовленного примерно в 14-15 веках до нашей эры, воспроизведен змеевидный орнамент, а навершие кинжала представляет собой изображение двух быков на привязи», — сообщили в пресс-службе университета. В носах быков, изображенных на кинжале, продеты кольца для веревки. По данным ученых, скобки над головами животных означает всемирное дерево. Орудие показывает, как у сибиряков бык из священного животного превращался в жертвенного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...