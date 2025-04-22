В Куртамышском округе (Курганская область) произошла смертельная авария: в результате съезда иномарки с дороги погиб 42-летний водитель, а его пассажирка получила тяжелые травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своей группе «ВКонтакте».
Оба участника ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. «Установлено, что водитель выбрал небезопасную скорость для движения, а также оба участника движения не использовали ремень безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. У погибшего отобраны биоматериалы для проведения экспертизы на определение возможного состояния опьянения», — пишет ведомство.
Ранее в Куртамышском округе уже происходили похожие трагедии: 20 апреля в результате съезда с дороги автомобиля Toyota Land Cruiser погиб 48-летний водитель, который также не был пристегнут ремнем безопасности и превысил скорость. Тогда, как и в последнем случае, Госавтоинспекция подчеркивала важность соблюдения правил дорожного движения и призывала водителей заботиться о собственной безопасности.
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