«Выбрал небезопасную скорость»: в Курганской области разбилась иномарка и погиб водитель. Видео

В Курганской области в ДТП погиб водитель иномарки
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Водитель иномарки погиб, а пассажирка получила травмы (архивное фото)
Водитель иномарки погиб, а пассажирка получила травмы (архивное фото) Фото:

В Куртамышском округе (Курганская область) произошла смертельная авария: в результате съезда иномарки с дороги погиб 42-летний водитель, а его пассажирка получила тяжелые травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своей группе «ВКонтакте».

Оба участника ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. «Установлено, что водитель выбрал небезопасную скорость для движения, а также оба участника движения не использовали ремень безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. У погибшего отобраны биоматериалы для проведения экспертизы на определение возможного состояния опьянения», — пишет ведомство.

Ранее в Куртамышском округе уже происходили похожие трагедии: 20 апреля в результате съезда с дороги автомобиля Toyota Land Cruiser погиб 48-летний водитель, который также не был пристегнут ремнем безопасности и превысил скорость. Тогда, как и в последнем случае, Госавтоинспекция подчеркивала важность соблюдения правил дорожного движения и призывала водителей заботиться о собственной безопасности.

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В Куртамышском округе (Курганская область) произошла смертельная авария: в результате съезда иномарки с дороги погиб 42-летний водитель, а его пассажирка получила тяжелые травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своей группе «ВКонтакте». Оба участника ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. «Установлено, что водитель выбрал небезопасную скорость для движения, а также оба участника движения не использовали ремень безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. У погибшего отобраны биоматериалы для проведения экспертизы на определение возможного состояния опьянения», — пишет ведомство. Ранее в Куртамышском округе уже происходили похожие трагедии: 20 апреля в результате съезда с дороги автомобиля Toyota Land Cruiser погиб 48-летний водитель, который также не был пристегнут ремнем безопасности и превысил скорость. Тогда, как и в последнем случае, Госавтоинспекция подчеркивала важность соблюдения правил дорожного движения и призывала водителей заботиться о собственной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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