В Куртамышском округе (Курганская область) сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 20 апреля. В результате съезда автомобиля Toyota Land Cruiser с дороги погиб 48-летний мужчина, который находился за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Курганской области.
«Водитель выбрал небезопасную скорость для движения и не использовал ремень безопасности», — пишет ведомство. В настоящее время специалисты выясняют все детали происшествия, в том числе устанавливается, находился ли водитель в момент аварии в трезвом состоянии.
В Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения и использование ремней безопасности остаются жизненно важными мерами профилактики ДТП. Сотрудники ведомства призывают водителей проявлять дисциплину на дорогах и заботиться о собственной безопасности, а также безопасности других участников дорожного движения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане возле Царева городища врезались две иномарки. Водитель Toyota получил телесные повреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».