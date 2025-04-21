В Курганской области водитель Toyota Land Cruiser погиб в ДТП. Видео

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В настоящее время специалисты выясняют все детали ДТП (архивное фото)
В настоящее время специалисты выясняют все детали ДТП (архивное фото) Фото:

В Куртамышском округе (Курганская область) сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 20 апреля. В результате съезда автомобиля Toyota Land Cruiser с дороги погиб 48-летний мужчина, который находился за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Курганской области.

«Водитель выбрал небезопасную скорость для движения и не использовал ремень безопасности», — пишет ведомство. В настоящее время специалисты выясняют все детали происшествия, в том числе устанавливается, находился ли водитель в момент аварии в трезвом состоянии.

В Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения и использование ремней безопасности остаются жизненно важными мерами профилактики ДТП. Сотрудники ведомства призывают водителей проявлять дисциплину на дорогах и заботиться о собственной безопасности, а также безопасности других участников дорожного движения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане возле Царева городища врезались две иномарки. Водитель Toyota получил телесные повреждения.

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В Куртамышском округе (Курганская область) сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 20 апреля. В результате съезда автомобиля Toyota Land Cruiser с дороги погиб 48-летний мужчина, который находился за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Курганской области. «Водитель выбрал небезопасную скорость для движения и не использовал ремень безопасности», — пишет ведомство. В настоящее время специалисты выясняют все детали происшествия, в том числе устанавливается, находился ли водитель в момент аварии в трезвом состоянии. В Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения и использование ремней безопасности остаются жизненно важными мерами профилактики ДТП. Сотрудники ведомства призывают водителей проявлять дисциплину на дорогах и заботиться о собственной безопасности, а также безопасности других участников дорожного движения. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане возле Царева городища врезались две иномарки. Водитель Toyota получил телесные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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