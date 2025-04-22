Более 40 тысяч жителей ЯНАО установили самозапрет на кредиты

Самозапрет оформили 41 272 ямальца
В ЯНАО услугой самозапрета на кредиты воспользовались 41 272 жителя. Об этом сообщили в telegram-канале «Кибер Ямал».
«Больше 40 тысяч ямальцев установили самозапрет на кредиты. 41 272 северянина точно могут не опасаться случайных займов, которые были оформлены на их имя мошенниками», — написано в сообщении.
За 2024 год в Новом Уренгое (ЯНАО) совершено 494 преступления и 120 краж в сфере кибермошенничества. При этом, раскрыты только 58 схем и 30 краж.
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