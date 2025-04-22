В Кургане сотрудника завода оштрафовали на миллион рублей за подкуп

В Кургане суд вынес приговор 62-летнему сотруднику завода, признав его виновным в коммерческом подкупе и назначив штраф в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Кроме штрафа, мужчина лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на один год. «... мужчина, занимая одну из руководящих должностей на одном из предприятий города, в период с сентября 2020 года по февраль 2023 года за денежное вознаграждение обеспечивал своему другу, осуществляющему предпринимательскую деятельность, заключение договоров подряда на выполнение определенных работ и способствовал своевременной их оплате. За оказанные услуги путем денежных переводов он незаконно получил от ИП коммерческий подкуп в сумме 160 000 рублей», — уточнило ведомство. При этом свою вину мужчина в суде не признал.
Вынесенным приговором также предусмотрена конфискация суммы коммерческого подкупа — 160 тысяч рублей — в доход государства. Суд признал виновного по ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции, денег за совершение действий в интересах дающего).
Ранее в Кургане уже выносились приговоры руководителям предприятий по делам о коррупционных преступлениях. Так, начальника участка оборонного предприятия оштрафовали на 300 тысяч рублей за превышение полномочий и поборы, а бывший директор другого завода получил штраф в миллион рублей за получение взятки от коммерческой организации.
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