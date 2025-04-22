22 апреля 2025

В Кургане сотрудника завода оштрафовали на миллион рублей за подкуп

© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме штрафа, суд лишил мужчину права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на один год
Кроме штрафа, суд лишил мужчину права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на один год Фото:

В Кургане суд вынес приговор 62-летнему сотруднику завода, признав его виновным в коммерческом подкупе и назначив штраф в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Кроме штрафа, мужчина лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на один год. «... мужчина, занимая одну из руководящих должностей на одном из предприятий города, в период с сентября 2020 года по февраль 2023 года за денежное вознаграждение обеспечивал своему другу, осуществляющему предпринимательскую деятельность, заключение договоров подряда на выполнение определенных работ и способствовал своевременной их оплате. За оказанные услуги путем денежных переводов он незаконно получил от ИП коммерческий подкуп в сумме 160 000 рублей», — уточнило ведомство. При этом свою вину мужчина в суде не признал.

Вынесенным приговором также предусмотрена конфискация суммы коммерческого подкупа — 160 тысяч рублей — в доход государства. Суд признал виновного по ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции, денег за совершение действий в интересах дающего).

Ранее в Кургане уже выносились приговоры руководителям предприятий по делам о коррупционных преступлениях. Так, начальника участка оборонного предприятия оштрафовали на 300 тысяч рублей за превышение полномочий и поборы, а бывший директор другого завода получил штраф в миллион рублей за получение взятки от коммерческой организации.

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В Кургане суд вынес приговор 62-летнему сотруднику завода, признав его виновным в коммерческом подкупе и назначив штраф в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. Кроме штрафа, мужчина лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на один год. «... мужчина, занимая одну из руководящих должностей на одном из предприятий города, в период с сентября 2020 года по февраль 2023 года за денежное вознаграждение обеспечивал своему другу, осуществляющему предпринимательскую деятельность, заключение договоров подряда на выполнение определенных работ и способствовал своевременной их оплате. За оказанные услуги путем денежных переводов он незаконно получил от ИП коммерческий подкуп в сумме 160 000 рублей», — уточнило ведомство. При этом свою вину мужчина в суде не признал. Вынесенным приговором также предусмотрена конфискация суммы коммерческого подкупа — 160 тысяч рублей — в доход государства. Суд признал виновного по ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции, денег за совершение действий в интересах дающего). Ранее в Кургане уже выносились приговоры руководителям предприятий по делам о коррупционных преступлениях. Так, начальника участка оборонного предприятия оштрафовали на 300 тысяч рублей за превышение полномочий и поборы, а бывший директор другого завода получил штраф в миллион рублей за получение взятки от коммерческой организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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