22 апреля 2025

Детские пособия ямальским семьям в апреле выплатят дважды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В апреле график выплат сдвинулся из-за праздников
В апреле график выплат сдвинулся из-за праздников Фото:

График выплат детских пособий за май 2025 года в ЯНАО изменится в связи с предстоящими праздниками. Об этом сообщает Социальный фонд России.

Как следует из графика выплат мер соцподдержки семей с детьми, получателям в ЯНАО стоит ожидать выплат не в начале мая, а уже 30 апреля. Ранее, 3 апреля, ямальцы получили пособия за март. Таким образом, в мае выплат не будет. Следующие начисления по графику ожидаются 3 июня 2025 года.

Ранее на Ямале решили возобновить выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы. Мера поддержки прекратила действие с 1 января текущего года в связи с прекращением федерального финансирования. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
График выплат детских пособий за май 2025 года в ЯНАО изменится в связи с предстоящими праздниками. Об этом сообщает Социальный фонд России. Как следует из графика выплат мер соцподдержки семей с детьми, получателям в ЯНАО стоит ожидать выплат не в начале мая, а уже 30 апреля. Ранее, 3 апреля, ямальцы получили пособия за март. Таким образом, в мае выплат не будет. Следующие начисления по графику ожидаются 3 июня 2025 года. Ранее на Ямале решили возобновить выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы. Мера поддержки прекратила действие с 1 января текущего года в связи с прекращением федерального финансирования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...