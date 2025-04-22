Детские пособия ямальским семьям в апреле выплатят дважды

График выплат детских пособий за май 2025 года в ЯНАО изменится в связи с предстоящими праздниками. Об этом сообщает Социальный фонд России.
Как следует из графика выплат мер соцподдержки семей с детьми, получателям в ЯНАО стоит ожидать выплат не в начале мая, а уже 30 апреля. Ранее, 3 апреля, ямальцы получили пособия за март. Таким образом, в мае выплат не будет. Следующие начисления по графику ожидаются 3 июня 2025 года.
Ранее на Ямале решили возобновить выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы. Мера поддержки прекратила действие с 1 января текущего года в связи с прекращением федерального финансирования.
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