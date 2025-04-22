В Тюмени торговую сеть «Светофор» оштрафовали на 300 тысяч рублей

Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал на 300 тысяч рублей компанию «Торгсервис 72», которой в Тюмени принадлежит сеть магазинов «Светофор». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона. Ранее региональное управление Роспотребнадзора обвинило «Торгсервис 72» в подмене сроков годности продуктов, а также нарушении условий хранения и транспортировки пищевой продукции.
«Решением арбитражного суда Тюменской области компания „Торгсервис 72“ штрафована на 300 тысяч рублей. Организацию привлекли к административной ответственности по инициативе регионального управления Роспотребнадзора», — пояснили URA.RU в пресс-службе тюменских судов.
Проверки в тюменских магазинах торговой «Светофор» начались в Тюменской области еще в середине января. Затем из-за грубых нарушений безопасности пищевой продукции были закрыты семь магазинов по всей области. Всем закрытым магазинам дали от 40 до 60 суток на устранение нарушений. К концу февраля закрытые торговые точки начали открываться. К тому моменту было известно о почти тысяче нарушений.
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