В тюменских вузах начнут готовить профессиональных урбанистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Будущие урбанисты помогут сделать привлекательными для жизни села и деревни региона
Будущие урбанисты помогут сделать привлекательными для жизни села и деревни региона Фото:

Руководители тюменских вузов совместно с депутатом областной думы разрабатывают нововведения в программу обучения для студентов-архитекторов. Как рассказал URA.RU депутат Виктор Рейн (партия «Единая Россия»), выпускаться молодые специалисты будут в качестве специалистов по архитектуре и урбанистике.

«Мы уже создали рабочую группу из двух руководителей вузов Тюмени — строительного (строительный институт ТИУ) и архитектурного (Институт архитектуры и дизайна ТИУ), разрабатываем расширение компетенций для обучающихся. Чтобы рамках существующей программы из 400-500 часов студенты изучали урбанистику и выходили специалистами по этой дисциплине», — сообщил в беседе с URA.RU Виктор Рейн.

По мнению законотворца, выпустившиеся молодые специалисты помогут сделать села и деревни региона более привлекательными для проживания, в том числе и для молодежи. Также изучение урбанистики необходимо, так как в области более 150 территорий считаются исторически-значимыми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководители тюменских вузов совместно с депутатом областной думы разрабатывают нововведения в программу обучения для студентов-архитекторов. Как рассказал URA.RU депутат Виктор Рейн (партия «Единая Россия»), выпускаться молодые специалисты будут в качестве специалистов по архитектуре и урбанистике. «Мы уже создали рабочую группу из двух руководителей вузов Тюмени — строительного (строительный институт ТИУ) и архитектурного (Институт архитектуры и дизайна ТИУ), разрабатываем расширение компетенций для обучающихся. Чтобы рамках существующей программы из 400-500 часов студенты изучали урбанистику и выходили специалистами по этой дисциплине», — сообщил в беседе с URA.RU Виктор Рейн. По мнению законотворца, выпустившиеся молодые специалисты помогут сделать села и деревни региона более привлекательными для проживания, в том числе и для молодежи. Также изучение урбанистики необходимо, так как в области более 150 территорий считаются исторически-значимыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...