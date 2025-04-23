В тюменских вузах начнут готовить профессиональных урбанистов

Руководители тюменских вузов совместно с депутатом областной думы разрабатывают нововведения в программу обучения для студентов-архитекторов. Как рассказал URA.RU депутат Виктор Рейн (партия «Единая Россия»), выпускаться молодые специалисты будут в качестве специалистов по архитектуре и урбанистике.
«Мы уже создали рабочую группу из двух руководителей вузов Тюмени — строительного (строительный институт ТИУ) и архитектурного (Институт архитектуры и дизайна ТИУ), разрабатываем расширение компетенций для обучающихся. Чтобы рамках существующей программы из 400-500 часов студенты изучали урбанистику и выходили специалистами по этой дисциплине», — сообщил в беседе с URA.RU Виктор Рейн.
По мнению законотворца, выпустившиеся молодые специалисты помогут сделать села и деревни региона более привлекательными для проживания, в том числе и для молодежи. Также изучение урбанистики необходимо, так как в области более 150 территорий считаются исторически-значимыми.
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