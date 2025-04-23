Семьи бойцов специальной военной операции находятся под особым контролем, заявил сенатор Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов. Он выступил на круглом столе в Лебяжьевском округе, где проходит обсуждение Народной программы «Единой России» и пригрозил тем, кто вздумает обидеть семьи участников СВО. Видео с выступлением URA.RU предоставил помощник сенатора.
«Все, что касается жен и детей участников СВО — на особом контроле. Мы вместе с Оксаной Пашковой из центра „Защитники Отечества“ занимаемся этим вопросом. И подарки, и поддержка. Не дай бог хоть кто-то их обидит. Вот просто — не дай бог кто-то попытается обидеть семью участников спецоперации. Точно говорю — мало не покажется», — заявил Муратов на заседании круглого стола ЕР.
Он также добавил, что всегда на связи и готов лично реагировать на подобные сигналы, если они возникнут. В разговоре с корреспондентом URA.RU сенатор пояснил, что подобных жалоб пока не поступало и его слова являются предупреждением.
Круглый стол с участием сенатора прошел в рамках серии встреч по сбору предложений для обновления Народной программы партии. Подобные обсуждения проходят во всех округах Курганской области. Ранее секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков отмечал, что программа еще будет корректироваться с учетом замечаний избирателей.
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