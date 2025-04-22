В Кургане собирают предложения для Народной программы ЕР

В Кургане партия «Единая Россия» обсудила инициативы для Народной программы, с которой единороссы пойдут на выборы в облдуму. Мероприятие состоялось в штабе общественной поддержки на улице Тобольной, сообщает корреспондент URA.RU.
Модератором круглых столов выступил известный политолог Александр Белоусов, кандидат политических наук. Он отметил изменения, которые происходят в Курганской области. Выводы он сделал, объехав все муниципалитеты региона. «Практически везде в Курганской области положительные изменения в инфраструктуре, в достатке и есть ментальные изменения. Убеждения в том, что регион депрессивный не соответствуют действительности. Пообщавшись с людьми, я лично в этом разубедился. Позитивные сдвиги очевидны», — рассказал Белоусов.
Есть и проблемы, которые озвучивают курганцы. Это отток молодежи и нехватка специалистов в самых разных сферах. Эти проблемы повсеместно есть и в других регионах. В Свердловской, Оренбургской областях также их озвучивают.
Секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков пояснил, что программа еще будет корректироваться с учетом замечаний избирателей. Они их смогут озвучить во время встреч с претендентами в депутаты, которые заявились на праймериз. «У нас уже заявилось 180 человек. По пять человек на место. Победителей предварительного голосования мы выставим от партии на выборах в облдуму 14 сентября», — сказал Ильтяков.
По словам модераторов, в течение апреля подобные круглые столы прошли во всех районах области. Жители выдвигали предложения по улучшению сферы здравоохранения, благоустройства, дорожного ремонта, образования и поддержки семей. Все инициативы фиксировались и будут включены в сводный документ.
Ранее URA.RU сообщало, что единороссы сконцентрируются на завершении народной программы, а также готовятся к подготовке новой, на 2026 год. Председатель ЕР Дмитрий Медведев ранее отмечал, что нужно предпринять все усилия для полной реализации действующей программы до 2025 года.
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