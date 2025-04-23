В селе Шатрово (Курганская область) стартовал капитальный ремонт пешеходного моста на улице Садовая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатровского МО.
«В рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“, при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Шатрово приступили к капитальному ремонту пешеходного моста по улице Садовая», — пишет ведомство. На фото изображен рабочий процесс. Уже установлены новые доски. Старую, ветхую конструкцию разбирают.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о сроках строительства дублера Чеховского моста. Строительство начнется в следующем году и закончится в 2029.
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