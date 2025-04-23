23 апреля 2025

В курганском селе отремонтируют пешеходный мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт моста проходит по улице Садовая (архивное фото)
Ремонт моста проходит по улице Садовая (архивное фото) Фото:

В селе Шатрово (Курганская область) стартовал капитальный ремонт пешеходного моста на улице Садовая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатровского МО.

Пешеходный мост ремонтируют в селе Шатрово
Пешеходный мост ремонтируют в селе Шатрово
Фото:

«В рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“, при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Шатрово приступили к капитальному ремонту пешеходного моста по улице Садовая», — пишет ведомство. На фото изображен рабочий процесс. Уже установлены новые доски. Старую, ветхую конструкцию разбирают.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о сроках строительства дублера Чеховского моста. Строительство начнется в следующем году и закончится в 2029.

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В селе Шатрово (Курганская область) стартовал капитальный ремонт пешеходного моста на улице Садовая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатровского МО. «В рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“, при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Шатрово приступили к капитальному ремонту пешеходного моста по улице Садовая», — пишет ведомство. На фото изображен рабочий процесс. Уже установлены новые доски. Старую, ветхую конструкцию разбирают. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о сроках строительства дублера Чеховского моста. Строительство начнется в следующем году и закончится в 2029.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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