В Кетовском округе (Курганская область) 10 мая впервые состоится Кубок региона по грязевым гонкам на квадроциклах. Соревнования приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдут в районе села Шкодинское. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
Начало мероприятия запланировано на 08:30. «Будет жарко», — пишет ведомство. Категория 6+, вход свободный.
Ранее в Курганской области уже проводились спортивные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, например, 19 апреля на озере Горькое в Звериноголовском округе прошел праздник «Наши победы — Великой Победе» с заплывами в бронежилетах и водной эстафетой. Событие организовано при поддержке управления по физической культуре и спорту региона.
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