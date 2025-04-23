23 апреля 2025

В Кургане интересно: грязевые гонки на квадроциклах пройдут в честь Дня Победы. Видео

В Курганской области гонщики на квадроциклах поборются за кубок
© Служба новостей «URA.RU»
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Гонка пройдет 10 апреля
Гонка пройдет 10 апреля Фото:

В Кетовском округе (Курганская область) 10 мая впервые состоится Кубок региона по грязевым гонкам на квадроциклах. Соревнования приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдут в районе села Шкодинское. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Начало мероприятия запланировано на 08:30. «Будет жарко», — пишет ведомство. Категория 6+, вход свободный.

Ранее в Курганской области уже проводились спортивные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, например, 19 апреля на озере Горькое в Звериноголовском округе прошел праздник «Наши победы — Великой Победе» с заплывами в бронежилетах и водной эстафетой. Событие организовано при поддержке управления по физической культуре и спорту региона.

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В Кетовском округе (Курганская область) 10 мая впервые состоится Кубок региона по грязевым гонкам на квадроциклах. Соревнования приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдут в районе села Шкодинское. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. Начало мероприятия запланировано на 08:30. «Будет жарко», — пишет ведомство. Категория 6+, вход свободный. Ранее в Курганской области уже проводились спортивные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, например, 19 апреля на озере Горькое в Звериноголовском округе прошел праздник «Наши победы — Великой Победе» с заплывами в бронежилетах и водной эстафетой. Событие организовано при поддержке управления по физической культуре и спорту региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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