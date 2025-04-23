23 апреля 2025

В Кургане произошло серьезное ДТП с автобусом у бассейна «Дельфин». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло утром 24 апреля
ДТП произошло утром 24 апреля Фото:

В Кургане на остановке бассейна «Дельфин» 24 апреля произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «ГАЗель». Об этом сообщают СМИ.

«На данный момент известно о четырех пострадавших, одного человека увезли в БСМП. У одной из пострадавших черепно-мозговая травма, перелом ребер и травма спины», — передает корреспондент редакции «Область 45». На месте аварии работают сотрудники МЧС и реанимационная бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На видео у автобуса разбился задний бок, а у «ГАЗели» кузов.

Курганская полиция выясняет причины ДТП. «На остановке „Дельфин“ на улице Коли Мяготина водитель автомобиля „ГАЗель“ допустил наезд на стоящий автобус „ПАЗ“. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пишет ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском Заозерном новый автобус столкнулся с легковушкой. Прокуратура проверит безопасность пассажирских перевозок и установит причину ДТП.

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В Кургане на остановке бассейна «Дельфин» 24 апреля произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «ГАЗель». Об этом сообщают СМИ. «На данный момент известно о четырех пострадавших, одного человека увезли в БСМП. У одной из пострадавших черепно-мозговая травма, перелом ребер и травма спины», — передает корреспондент редакции «Область 45». На месте аварии работают сотрудники МЧС и реанимационная бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На видео у автобуса разбился задний бок, а у «ГАЗели» кузов. Курганская полиция выясняет причины ДТП. «На остановке „Дельфин“ на улице Коли Мяготина водитель автомобиля „ГАЗель“ допустил наезд на стоящий автобус „ПАЗ“. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пишет ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском Заозерном новый автобус столкнулся с легковушкой. Прокуратура проверит безопасность пассажирских перевозок и установит причину ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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