В Кургане на остановке бассейна «Дельфин» 24 апреля произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «ГАЗель». Об этом сообщают СМИ.
«На данный момент известно о четырех пострадавших, одного человека увезли в БСМП. У одной из пострадавших черепно-мозговая травма, перелом ребер и травма спины», — передает корреспондент редакции «Область 45». На месте аварии работают сотрудники МЧС и реанимационная бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На видео у автобуса разбился задний бок, а у «ГАЗели» кузов.
Курганская полиция выясняет причины ДТП. «На остановке „Дельфин“ на улице Коли Мяготина водитель автомобиля „ГАЗель“ допустил наезд на стоящий автобус „ПАЗ“. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пишет ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском Заозерном новый автобус столкнулся с легковушкой. Прокуратура проверит безопасность пассажирских перевозок и установит причину ДТП.
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