Протест главной тюменской коммунистки Казанцевой привлек внимание замгубернатора

В Тюмени на заседании круглого стола по развитию сельских территорий был поднят вопрос о территориях Заболотья Тобольского района. Лидер тюменских «красных» Тамара Казанцева и замгубернатора по вопросам ЧС Владимир Чейметов вступили в дискуссию из-за зимников и рыбы, которая на территории заражена гаффской болезнью. Детали диспута передал корреспондент URA.RU с места событий.
«Владимир Николаевич, в Заболотье до сих пор есть ряд проблем — стоит только вспомнить зимники, сейчас там затапливает территории..», — начала свое выступление глава фракции КПРФ Тамара Казанцева. «Да, Тамара Николаевна, я знаю об этом, но давайте не забывать про аномальную зиму из-за которых таяли зимники. А сейчас там затопление, будем надеяться, что смоет водой гаффскую болезнь», — резюмировал замгубернатора Владимир Чейметов.
Рыбу в тобольском Заболотье запрещено ловить из-за обнаруженной там гаффской болезни. После того, как лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева ела карасей в Заболотье Роспотребнадзор провел проверку и подтвердил заражение. Тюменский вуз ГАУ Северного Зауралья разработал способ борьбы с опасным токсином, который может вызвать у потребителя судороги, отек мозга и смерть.
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