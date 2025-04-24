Курганцам предложили голосовать за территорию, которую власти уже решили благоустроить

В Кургане планируют благоустроить пустырь у школы №7 в Заозерном. Его включили в голосование за объекты для благоустройства, но подрядчика выбрали еще 26 марта, а голосование продлится до 12 июня. Об этом рассказали в соцсетях.
«Участок между школой №7 и домом №7 в 3-м микрорайоне Заозерного, долгое время остававшийся заброшенным, будет благоустроен в 2025 году — соответствующий контракт уже заключен», — говорится в telegram-канале «Зазик». Отмечается, что несмотря на наличие заключенного контракта, участок включен в онлайн-голосование на сайте государственных услуг. Создание сквера будет происходить в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана».
Согласно данным сайта госзакупок, подрядчиком стало ООО «АРБ-Строй». Сумма контракта составляет 3,5 миллиона рублей. По условиям, работы планируют завершить до конца года. На пустыре появятся тротуары, детская площадка и другие элементы благоустройства. На сайте государственных услуг сказано, что голосование за территорию началось 21 апреля, то есть уже после подписания контракта с подрядчиком. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается.
Ранее в Заозерном районе Кургана уже анонсировали строительство нового сквера в 3 микрорайоне вдоль улицы Мостостроителей возле дома №8 с бюджетом 4,4 миллиона рублей. Тогда также планировалось благоустройство пустыря с установкой дорожек, скамеек и освещения. Работы по созданию новых общественных пространств ведутся в рамках муниципальных программ по формированию комфортной городской среды.
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