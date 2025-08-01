01 августа 2025

ВСУ столкнулись с разгромом в попытке взять реванш под Сумами

ВСУ недосчитались с десяток штурмовых групп при попытке взять Юнаковку
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ лишились 10 штурмбригад при штурме Юнаковки Сумской области, рассказал ТАСС
ВСУ лишились 10 штурмбригад при штурме Юнаковки Сумской области, рассказал ТАСС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ потеряли десять штурмовых групп во время попытки вернуть под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По его словам, первая серьезная атака на позиции группировки «Север» завершилась для украинских подразделений неудачей. «Решительными и умелыми действиями наших бойцов уничтожено 10 штурмовых групп противника, наибольшие потери ВСУ понесли в районе Храповщины и Яблоновки», — заявил собеседник агентства.

Источник также отметил, что значительные потери украинских военных могут быть связаны с сокращением сроков подготовки личного состава и низким уровнем мотивации среди новобранцев. По его оценке, недостаточная подготовка и моральное состояние военнослужащих негативно сказываются на эффективности наступательных операций ВСУ в этом районе.

Ранее в Сумской области украинские войска уже понесли значительные потери при попытках удержать населенные пункты, в том числе Варачино, где были уничтожены подразделения элитных бригад и штурмового полка ВСУ. Тогда российские силовые структуры отмечали переброску резервов со стороны Украины и успешные действия группировки «Север», что привело к освобождению населенного пункта и дальнейшему ухудшению положения украинских сил в регионе.

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ВСУ потеряли десять штурмовых групп во время попытки вернуть под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, первая серьезная атака на позиции группировки «Север» завершилась для украинских подразделений неудачей. «Решительными и умелыми действиями наших бойцов уничтожено 10 штурмовых групп противника, наибольшие потери ВСУ понесли в районе Храповщины и Яблоновки», — заявил собеседник агентства. Источник также отметил, что значительные потери украинских военных могут быть связаны с сокращением сроков подготовки личного состава и низким уровнем мотивации среди новобранцев. По его оценке, недостаточная подготовка и моральное состояние военнослужащих негативно сказываются на эффективности наступательных операций ВСУ в этом районе. Ранее в Сумской области украинские войска уже понесли значительные потери при попытках удержать населенные пункты, в том числе Варачино, где были уничтожены подразделения элитных бригад и штурмового полка ВСУ. Тогда российские силовые структуры отмечали переброску резервов со стороны Украины и успешные действия группировки «Север», что привело к освобождению населенного пункта и дальнейшему ухудшению положения украинских сил в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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